Tunisie: Décès du dramaturge et metteur en scène Ahmed Kochbati

Le dramaturge, metteur en scène et écrivain tunisien Ahmed Kochbati est décédé mardi à l'aube à l'âge de 78 ans, après un long combat contre la maladie, a annoncé le ministère des Affaires Culturelles.

Né le 29 janvier 1948 à Tunis, Ahmed ben Ibrahim Kochbati était l'une des figures de proue du mouvement théâtral tunisien. Il a particulièrement marqué la région de Béja (nord-ouest) où il a cofondé le Jeune Théâtre de Béja en 1967, la troupe du Comité culturel régional en 1969, puis la troupe Habib Haddad en 1974.

En 1987, il crée et préside l'association du Théâtre de l'Espoir Nouveau, avant de devenir président d'honneur de l'association Mohamed Hidri du théâtre en 2005.

Au cours d'une carrière de plus de soixante ans, Ahmed Kochbati a signé, adapté ou interprété plusieurs centaines de pièces. Parmi ses oeuvres majeures figurent Quand le destin se moque, Chacun ses soucis, Transactions ou encore Le Tribunal des intentions.

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Homme de lettres, il a adapté pour la scène nationale des classiques de William Shakespeare, Anton Tchekhov, Jon Fosse, Tawfiq al-Hakim et Samuel Beckett, et traduit des pièces de Bertolt Brecht et Pierre Corneille.

Également metteur en scène prolifique d'oeuvres comme Le Voyageur de la nuit et Quand vient le soir, il était une figure populaire de la télévision et de la radio, notamment pour son interprétation du personnage traditionnel de « Joha » dans la série éponyme de Tayeb Shili.

Ancien dirigeant au sein de la Fédération tunisienne du théâtre, son parcours a été couronné par de nombreuses distinctions, dont le Tanit d'or lors de la deuxième édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC). Il a également oeuvré au rayonnement régional du théâtre tunisien en dirigeant des ateliers en Algérie, au Maroc et en Syrie.

Le ministère des Affaires Culturelles a salué la mémoire d'un artiste ayant laissé « une empreinte indélébile dans l'histoire du théâtre tunisien ».