Tunisie: L'ASM se projette sur la prochaine saison - De plus grandes ambitions...

Après avoir atteint l'objectif escompté pour la saison précédente en assurant le maintien, les dirigeants marsois préparent, déjà, le nouvel exercice avec des ambitions plus grandes sur le double volet sportif et financier.

La grande famille marsoise s'est réunie dimanche soir dans un hôtel à Gammarth où une réception sympathique a été tenue en l'honneur de l'ancien entraîneur, Ameur Derbal. L'occasion de faire la passation avec son successeur, Imed Ben Younès, qui dirigera l'équipe la saison prochaine. "Je tiens à remercier Ameur Derbal qui nous a beaucoup aidés dans l'accession.

Il a le mérite d'y avoir cru à un moment où d'autres ont douté en notre capacité de retrouver notre place parmi l'élite", a lancé le président de l'ASM, Moez Gharbi, avant de poursuivre: "Cette saison, il a atteint un autre objectif que nous lui avons fixé : assurer un maintien confortable. Je tiens à remercier Ameur Derbal pour la saison et demie qu'il a passée avec nous.

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Mais le football est ainsi fait. Souhaitons la bienvenue à Imed Ben Younès." De son côté, Ameur Derbal s'est dit fier d'avoir été à la tête de la formation marsoise: "Ce fut une fierté et un honneur d'avoir dirigé l'ASM. J'ai travaillé dans un grand club. Je remercie le premier président avec qui j'ai débuté ici, Taoufik Ben Ncib, mais aussi l'actuel président, Moez Gharbi, d'avoir réitéré sa confiance en ma personne et d'avoir eu le courage d'accepter d'entamer la saison avec des joueurs issus de la Ligue 2".

Quant à Imed Ben Younès, il s'est dit : "Heureux d'être ici. Cette cérémonie de passation ô combien sympathique ne peut que m'encourager. Je continuerai le travail entamé par Ameur Derbal et nous donnerons, mon staff et moi, le maximum pour atteindre les objectifs escomptés par le club".

Coller au peloton de tête

Les objectifs fixés pour la prochaine saison ont été annoncés par le président du club : "L'ASM est un club formateur. Il y a de bons résultats chez les jeunes, sauf que nous passons par une période transitoire. Comme les jeunes suivent l'équipe senior en championnat, nos jeunes n'ont pas encore l'expérience requise de la première division.

Ils ont besoin donc de temps pour prendre leurs marques et, de surcroît, il nous faudra du temps pour retrouver nos traditions: injecter progressivement des jeunes issus du cru pour former l'ossature de l'équipe senior et se permettre aussi de céder des joueurs afin de renflouer la caisse du club", a fait savoir Moez Gharbi, avant de parler de l'objectif qu'il a fixé à Imed Ben Younès : "Notre objectif pour la saison prochaine est de passer à un palier supérieur en finissant dans la première moitié du classement.

En ce qui concerne l'infrastructure, il est temps que le stade Abdelaziz Chtioui soit conforme aux standards en se dotant, entre autres, de gradins couverts."

Côté financier, le Comité de soutien travaille pour attirer d'autres sponsors, mais pas seulement : l'Avenir Sportif de La Marsa se dotera prochainement de sa boutique dont l'emplacement est annoncé du côté de la salle couverte Raja Hayder sur le GP9.