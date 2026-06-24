Afrique du Nord: Crise migratoire - La Grèce devient la nouvelle porte d'entrée des migrants venus de l'Est libyen

L'île italienne Lampedusa n'est plus, comme au cours de la dernière décennie, la principale porte d'entrée européenne des migrants partis des côtes libyennes.

Selon des données européennes et grecques, les routes migratoires irrégulières connaissent un déplacement progressif vers le sud de la Grèce, en particulier vers les îles de Crète et de Gavdos, qui enregistrent une hausse notable des arrivées de migrants en provenance de l'est de la Libye.

Cette évolution intervient dans un contexte de tensions croissantes en Libye autour de la question migratoire, alors que l'Union européenne accentue la pression sur les autorités locales pour freiner les nouvelles vagues de départs via la route libyo-grecque.

Inquiétude croissante en Grèce

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En juillet 2025, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a qualifié les flux migratoires en provenance des côtes libyennes de « défi direct » pour la Grèce et l'Union européenne, appelant à renforcer la coopération avec les autorités libyennes et à intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs.

Selon les chiffres du gouvernement grec, plus de 7 300 migrants ont débarqué en Crète et à Gavdos durant le premier semestre 2025, contre environ 5 000 sur l'ensemble de l'année 2024. Ces données confirment une augmentation rapide et continue de l'utilisation de ce nouveau corridor migratoire.

La Libye, pays de transit de près d'un million de migrants

Cette reconfiguration des routes migratoires s'inscrit dans un contexte marqué par la présence croissante de migrants sur le territoire libyen.

D'après les dernières données de la Matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Libye accueillait 939 638 migrants en novembre et décembre 2025, un niveau record depuis le début des opérations de suivi.

Les principales nationalités recensées sont soudanaise, nigérienne, égyptienne, tchadienne et nigériane. Les migrants sont répartis sur l'ensemble du territoire libyen, notamment dans les régions de l'est du pays, désormais devenues un point de passage clé vers la Grèce.