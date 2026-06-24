Congo-Brazzaville: Volontariat - 6 437 Congolais inscrits au registre des données

Le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'Education civique, Hugues Ngouélondélé, a ouvert le 23 juin à Brazzaville, le Salon national du volontariat (Sanavol) sur le thème « Faire du volontariat un levier d'impact, d'emploi et de développement ». La cérémonie a été couplée au lancement officiel de l'année internationale des volontaires, en présence du ministre délégué chargé de la Jeunesse, Michrist Kaba Mboko, et des représentants des agences du système des Nations unies.

La première édition du Sanavol a pour ambition de devenir le rendez-vous de référence du volontariat au Congo. Elle se veut être un espace d'échange, de valorisation et de promotion du volontariat en réunissant les différents acteurs de la société civile, des secteurs public et privé, des jeunes, des universitaires ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre Hugues Ngouélondélé a indiqué que le volontariat est aussi une école de la responsabilité, du leadership, de la solidarité et du service. Il permet aux jeunes d'acquérir des aptitudes de développement de leurs compétences et de leur savoir-faire et être.

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Pour sa part, le représentant national du volontariat du Congo, Guy Pascal Onga'Ntsang, a souligné que le volontariat n'est pas seulement un engagement mais une école de la citoyenneté, un vecteur d'insertion professionnelle et d'apprentissage aboutissant au développement.

Quant à la représentante du Programme des Nations unies pour le développement au Congo, Adama Dian-Barry, elle a donné les statistiques des volontaires du Congo composés des hommes et femmes. Ils sont d'un effectif de 6 437 inscrits dans la base de données des volontaires des Nations unies. 86 volontaires sont actuellement en mission sur le terrain dont 33 volontaires nationaux. « Ces hommes et femmes incarnent chaque jour les valeurs d'engagement, de solidarité et de service qui sont au coeur du développement durable », a-t-elle déclaré.

Montrant l'importance du Sanavol, le coordonnateur national du corps des jeunes volontaires du Congo, Flavien Surprise Nzamba, a souligné que le volontariat constitue une véritable alternative de développement des compétences, de promotion du leadership et de valorisation du potentiel humain. Il permet, a-t-il dit, à la jeunesse de s'engager utilement au service de la communauté tout en renforçant ses perspectives d'insertion socioprofessionnelle. « Au-delà des échanges et des réflexions qui marqueront ces assises, notre ambition est de jeter les bases d'une dynamique nationale durable, fondée sur la mobilisation des partenaires au développement et des acteurs du secteur privé, pour stimuler la vulgarisation, la promotion du volontariat et le déploiement des volontaires sur l'ensemble du territoire national, au bénéfice de notre jeunesse », a-t-il assuré.

Notons que les journées du 25 au 26 juin serviront de cadre de réflexion stratégique, de renforcement des capacités et de développement de partenariats. Les participants bénéficieront à cette occasion des conférences de haut niveau, des panels thématiques, des masters class dédiés à l'employabilité et à l'entrepreneuriat social, ainsi que du village associatif.