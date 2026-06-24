Algérie: La délégation déployée au Niger inspecte des infrastructures énergétiques et des sites d'investissement

ALGER — La délégation de la société Naftal poursuit ses missions de terrain au Niger à travers l'inspection de plusieurs infrastructures énergétiques et sites d'investissement, en vue d'évaluer les opportunités de coopération et d'investissement inscrites dans le cadre du protocole d'accord signé avec la Société nigérienne de pétrole (SONIDEP), indique un communiqué de Naftal.

Ces visites d'inspection ont concerné plusieurs installations relevant de la Sonidep à Zinder, où la délégation s'est enquise de l'état des infrastructures dédiées au stockage et à la distribution des produits pétroliers, à travers la visite d'un dépôt de stockage de carburant et de centres d'enfûtage de bouteilles de gaz, ajoute le communiqué.

D'autres sites destinés à abriter d'éventuels futurs projets dans le domaine du stockage et de la distribution du carburant ont également été inspectés, afin d'évaluer leurs capacités techniques et logistiques, ainsi que leur conformité avec les exigences des projets en cours d'étude.

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Après avoir achevé son programme de visites à Zinder, la délégation s'est rendue dans la ville d'Agadez puis celle de Tahoua, où elle a effectué une série d'inspections techniques au niveau de deux sites proposés pour la réalisation de futurs projets d'investissement, de deux centres de stockage et de distribution de carburants relevant de la SONIDEP, et des centres d'emplissage de bouteilles de gaz, selon le communiqué.

Ces visites ont permis d'examiner de près les caractéristiques techniques des sites concernés et les potentialités qu'ils offrent, afin de choisir les meilleures options pour la concrétisation des projets envisagés dans le cadre de la coopération entre les deux compagnies, avant le retour de la délégation à Niamey.

S'inscrivant dans le cadre de la phase opérationnelle de la mission, ces visites de terrain visent à collecter les données techniques et économiques nécessaires à l'élaboration des études de faisabilité des différents projets à l'étude, notamment ceux liés au développement de l'activité bitume, au renforcement des capacités de stockage et de distribution de carburant, à l'enfûtage de bouteilles de gaz ainsi qu'à la formation, précise le communiqué.

Au cours des différentes étapes de sa visite, la délégation de Naftal a été accueillie par les autorités locales des villes concernées par le programme de la mission, lesquelles ont souligné l'importance des projets à l'étude et leur rôle dans le soutien au développement économique local.