Algérie: Le HBC El-Biar décroche son 9e titre de champion d'Algérie

ALGER — La formation féminine du Handball Club El-Biar (HBCEB) a été sacrée championne d'Algérie 2025-2026 après sa victoire face au MC Alger sur le score de 23 à 13, lors de la finale du Championnat d'Algérie Excellence A, disputée mardi soir à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

Durant les cinq dernières saisons, le HBCEB a monopolisé le titre national sans concéder la moindre défaite, conservant ainsi son invincibilité depuis l'ouverture du championnat 2021-2022.

La dernière défaite de l'équipe féminine d'El Biar en compétition nationale remonte au 2 juillet 2021, à domicile, face au CF Boumerdes (21-23), à l'occasion de la dernière journée du tournoi pour le titre de la saison 2019-2020 qui s'est jouée en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

C'est le neuvième sacre dans l'histoire du club et le 6e consécutif après ceux de 1987, 2015, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour rappel, la Fédération algérienne de handball a retenu une formule finale réunissant les quatre premiers clubs issus de la deuxième phase du championnat. Dans le premier match, le HC Mila s'était imposé face au CS Mouloud-Mammeri sur le score de 22 à 20, décrochant ainsi le droit d'affronter le MC Alger en demi-finale.

Les Mouloudéennes ont ensuite validé leur billet pour la finale en éliminant le HC Mila (28-26 après prolongation), au terme d'une rencontre dont le temps réglementaire s'était achevé sur un score de parité (22-22).

La troisième place du Championnat d'Algérie Excellence A dames de handball est revenue au HC Mila.

"Cette nouvelle couronne est le fruit du travail, de la détermination et de l'engagement de tout un groupe qui n'a jamais cessé de croire en ses ambitions. Félicitations à nos joueuses, aux staffs technique et médical, aux dirigeants, à nos partenaires et à tous nos supporters qui nous accompagnent tout au long de cette magnifique aventure", a écrit le club el-biarois sur sa page officielle Facebook.

Et de conclure : "Six années de domination. Neuf titres de championnes. Une seule passion : le HBCEB".

Le palmarès après le sacre du HBC El-Biar

1969: GCS Alger 1970: GCS Alger

1971: CJS Alger 1972: CJS Alger

1973: GSF Oran 1974: CS DNC Alger

1975: NA Husseïn-Dey 1976: NA Husseïn-Dey

1977: NADIT Constantine 1978: non joué

1979: NADIT Alger 1980: non joué

1981: non joué 1982: NADIT Alger

1983: NADIT Alger 1984: NADIT Alger

1985: NADIT Alger 1986: MC Alger

1987: IRB El-Biar 1988: MC Alger

1989: NA Husseïn-Dey 1990: ERC Alger

1991: NA Husseïn-Dey 1992: MC Alger

1993: ERC Alger 1994: MC Alger

1995: MC Alger 1996: MC Alger

1997: NADIT Alger 1998: MC Alger

1999: MC Alger 2000: MC Alger

2001: MC Alger 2002: MC Alger

2003: MC Alger 2004: MC Alger

2005: MC Alger 2006: MC Alger

2007: MC Alger 2008: MC Alger

2009: GS Pétroliers 2010: GS Pétroliers

2011: GS Pétroliers 2012: GS Pétroliers

2013: GS Pétroliers 2014: GS Pétroliers

2015: HBC El-Biar 2016: GS Pétroliers

2017: GS Pétroliers 2018: HBC El-Biar

2019: GS Pétroliers 2020: non joué

2021: HBC El-Biar 2022: HBC El-Biar

2023: HBC El-Biar 2024: HBC El-Biar

2025: HBC El-Biar 2026: HBC El-Biar.