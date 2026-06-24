Algérie: Sonatrach tient son Assemblée Générale Ordinaire

ALGER — Le Groupe Sonatrach a tenu, mardi, son Assemblée générale ordinaire (AGO) durant laquelle les performances financières du groupe, ses réalisations et ses projets structurants ont été passés en revue, indique un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures.

L'AGO s'est déroulée au siège de la Direction générale de Sonatrach, sous la présidence du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, avec la participation de ses membres, à savoir le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, et le représentant de la Présidence de la République, Faouzi Amokrane, en présence du PDG du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, selon la même source.

Lors de cette réunion, qui s'est tenue en présence de commissaires aux comptes, les membres de l'AGO ont approuvé les comptes consolidés du Groupe Sonatrach et ses comptes sociaux.

Cette réunion a permis aussi de présenter le bilan financier de Sonatrach pour l'exercice 2025 et de passer en revue ses performances financières.

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La séance a permis également l'examen des différentes réalisations accomplies par Sonatrach à travers l'ensemble de la chaine de valeurs des hydrocarbures.

Les membres de l'Assemblée générale ont également pu prendre connaissance du taux d'avancement des grands projets structurants de Sonatrach, fait savoir le communiqué.