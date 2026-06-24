Algérie: Examen des perspectives de coopération dans le domaine de l'environnement et de la biodiversité

ALGER — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, a reçu le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Niger, le colonel Maizama Abdoulaye, avec lequel elle a examiné les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays dans les domaines de l'environnement et de la biodiversité, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue mardi, a été l'occasion d'échanger les vues sur les questions environnementales d'intérêt commun, et d'examiner les perspectives du renforcement de la coopération bilatérale à travers la concrétisation de projets conjoints, répondant aux défis environnementaux actuels, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques et de promotion de l'économie circulaire.

Au cours de cette rencontre s'inscrivant dans le cadre de la visite en Algérie d'une délégation ministérielle de la République du Niger, la ministre a mis en avant les perspectives de coopération avec le Niger, notamment en matière de lutte contre la désertification, à la lumière de l'expérience algérienne en la matière.

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A cet égard, la ministre a évoqué le projet de réhabilitation du Barrage vert, lancé en 2023, dans le cadre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lequel en fait un projet écologique par excellence, ajoute le communiqué.

Mme Krikou a également fait savoir que les deux parties préparent actuellement un mémorandum d'entente dans le domaine environnemental afin de renforcer la coopération bilatérale algéro-nigérienne, et de partager l'expérience algérienne en matière de biodiversité.

De son côté, le ministre nigérien a mis en exergue l'importance de promouvoir la coopération avec l'Algérie dans les domaines de l'économie circulaire et de la gestion des déchets, tout en tirant profit de l'expérience de la partie algérienne en la matière.

Après avoir mis en exergue la dynamique soutenue que connaissent les relations algéro-nigériennes ces derniers temps, M. Maizama a affirmé que le mémorandum d'entente en cours d'élaboration entre les deux parties est à même d'insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale dans le domaine de l'environnement, conclut la même source.