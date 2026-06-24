Algérie: Kouidri examine avec le ministre nigérien de la Santé les perspectives de coopération et de partenariat

24 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a reçu à Alger le ministre nigérien de la Santé, Garba Hakimi, avec lequel il a examiné les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays frères dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, cette rencontre, qui s'est déroulée mardi au siège du ministère, intervient conformément aux orientations des dirigeants des deux pays visant à élargir les perspectives de partenariat et d'intégration entre l'Algérie et le Niger, ajoute la même source.

A cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d'élever la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie du médicament, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères et à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire dans la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont également porté sur les voies et moyens de satisfaire les besoins du marché nigérien en médicaments et vaccins produits en Algérie, outre l'examen des mécanismes d'accompagnement des frères nigériens pour développer leurs capacités dans ce domaine, à travers l'encouragement des partenariats bilatéraux et le transfert d'expertises et de savoir-faire techniques, précise le communiqué.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont renouvelé leur engagement à poursuivre la coordination et l'action commune en vue de concrétiser les projets convenus, à même de consolider les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et le Niger et de soutenir la sécurité sanitaire des deux pays, conclut la même source.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.