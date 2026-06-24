Algérie: Kouidri examine avec le ministre nigérien de la Santé les perspectives de coopération et de partenariat

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a reçu à Alger le ministre nigérien de la Santé, Garba Hakimi, avec lequel il a examiné les perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays frères dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, cette rencontre, qui s'est déroulée mardi au siège du ministère, intervient conformément aux orientations des dirigeants des deux pays visant à élargir les perspectives de partenariat et d'intégration entre l'Algérie et le Niger, ajoute la même source.

A cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d'élever la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie du médicament, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères et à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire dans la région.

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Les discussions ont également porté sur les voies et moyens de satisfaire les besoins du marché nigérien en médicaments et vaccins produits en Algérie, outre l'examen des mécanismes d'accompagnement des frères nigériens pour développer leurs capacités dans ce domaine, à travers l'encouragement des partenariats bilatéraux et le transfert d'expertises et de savoir-faire techniques, précise le communiqué.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont renouvelé leur engagement à poursuivre la coordination et l'action commune en vue de concrétiser les projets convenus, à même de consolider les relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et le Niger et de soutenir la sécurité sanitaire des deux pays, conclut la même source.