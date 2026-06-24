Algérie: Belmehdi préside le lancement de la 25e campagne de sensibilisation du Fonds de la Zakat

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné, mardi à Alger, le coup d'envoi de la 25e campagne nationale de sensibilisation du Fonds de la Zakat pour l'année 1448 de l'hégire.

Dans une allocution à cette occasion, M. Belmehdi a indiqué que le lancement de cette édition de la campagne nationale de sensibilisation du Fonds de la Zakat constitue "une étape marquante du travail institutionnel et de l'entraide sociale en Algérie", rappelant que le Fonds de la Zakat bénéficie en Algérie d'une attention particulière de la part de l'Etat, qui lui a assuré les moyens de son développement et de sa continuité, étant convaincu du rôle civilisationnel et social de cette obligation religieuse".

Le ministre a, en outre, affirmé que cette édition de la campagne nationale du Fonds de la Zakat "est soutenue par les opportunités prometteuses qu'offre la numérisation, afin de développer les opérations de collecte, de gestion et de distribution", et ce "en phase avec les orientations nationales visant à construire une administration moderne et efficace, sous la conduite judicieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Relevant, à ce titre, que les supports numériques sont désormais "un levier important pour rapprocher le service public du citoyen, renforcer la transparence et élargir le cercle des contributeurs à ce projet de solidarité", le ministre a évoqué la coopération liant le secteur à l'entreprise Algérie Poste, à même de contribuer à "fluidifier les opérations liées à la zakat, aussi bien pour les contributeurs que pour les bénéficiaires".

A cette occasion, M. Belmehdi a mis en avant une série "d'indicateurs positifs" enregistrés par le Fonds de la Zakat durant le premier trimestre 2026, le montant collecté étant estimé à "100 milliards de centimes", ce qui témoigne, selon lui, du "renforcement de la confiance des citoyens en ce mécanismes de solidarité nationale".

Pour sa part, le directeur général de l'Office national des wakfs et de la zakat, M'hamed Bouziane, a évoqué le renforcement des moyens de paiement électronique de la zakat disponibles auparavant, citant le lancement de l'application "zakatpay" qui facilite aux citoyens le paiement de la zakat en toute transparence.

A cela s'ajoute le lancement du projet du "portail de la zakat algérienne", consistant en une plateforme nationale globale regroupant les parties concernées par l'opération de la zakat dans un même processus électronique, a-t-il ajouté, saluant l'exonération des comptes postaux dédiés à la zakat des frais des services de paiement et de transfert du Fonds de la Zakat vers les comptes des bénéficiaires.

Il convient de rappeler que cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de représentants de plusieurs instances et organisations nationales, a été marquée par la présentation d'exposés sur le Fonds de la Zakat et le bilan de la précédente campagne de sensibilisation, outre l'organisation d'une opération de simulation de la zakat par voie numérique.