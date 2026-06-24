Algérie: La compétition s'intensifie, le rythme de la campagne s'accélère

CONSTANTINE — Les journaux parus mercredi dans l'Est du pays ont souligné, dans leur couverture de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, que la compétition s'intensifie entre les formations politiques et les listes indépendantes, avec une accélération du rythme de la campagne ayant atteint sa dernière semaine.

Dans son suivi du déroulement de la campagne électorale, le quotidien "Kawaliss El Djadida" a publié un article intitulé "Accélération du rythme et intensification de la compétition entre les différentes formations politiques", dans lequel il est mentionné que la campagne électorale pour les législatives connaît une accélération de son rythme et une concurrence entre les partis politiques et les listes indépendantes, à travers l'intensification des rencontres directes avec les citoyens.

Le même journal a ajouté, dans ce contexte, que l'élan du discours politique s'est accentué chez les dirigeants de formations politiques participant à ce rendez-vous électoral, à travers la présentation des grands axes de leurs programmes électoraux lors des rassemblements populaires et leur adaptation aux préoccupations des citoyens de chaque région du pays, tout en mettant l'accent sur la sensibilisation quant à l'importance de cette échéance politique et le rôle dévolu au citoyen pour sa réussite à travers une large participation le jour du scrutin.

Sous le titre "La course vers la coupole du Parlement s'intensifie entre les candidats dans les wilayas de l'Est", le quotidien "Assarih" a indiqué que la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet connaît une hausse notable du rythme de l'activité sur le terrain à travers les différentes wilayas de l'Est du pays, avec une intensification de la compétition entre les candidats des listes partisanes et indépendantes, qui sont entrés dans la semaine décisive avec une présence accrue sur le terrain afin de mobiliser le corps électoral.

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Le même journal a également constaté que les chefs des partis politiques plaident, lors des meetings populaires et activités de proximité à travers les wilayas du pays, pour le choix de candidats en mesure de transmettre les préoccupations des citoyens, estimant que le vote lors des prochaines législatives constitue un facteur pour renforcer la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat.

Pour sa part, le quotidien "Annasr" a continué son suivi des meetings populaires et des activités des partis politiques dans le cadre de la campagne électorale à travers les wilayas de l'Est du pays, indiquant que les dirigeants des partis politiques en lice réitèrent dans leurs discours leur appel au corps électoral à une participation massive au prochain scrutin, afin d'élire une Assemblée populaire nationale (APN) répondant aux aspirations des citoyens.

De son côté, le journal L'Est Républicain, paraissant à Annaba, a souligné que les responsables des formations politiques se sont accordés, dans leurs discours depuis le début de la campagne électorale, à affirmer que cette échéance nationale représente un "moyen essentiel pour renforcer le processus démocratique et préserver les acquis réalisés", appelant à cette occasion les citoyens à une "large participation le jour du scrutin" pour élire un "Parlement fort regroupant des compétences capables d'accompagner le processus de développement national".