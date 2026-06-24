Algérie: La prochaine échéance, une opportunité pour consolider les institutions de l'Etat et faire entendre la voix du citoyen

ALGER — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a affirmé, à Alger, que la prochaine échéance électorale constituait une opportunité pour consolider les institutions de l'Etat et faire entendre la voix du citoyen.

Lors d'une activité de proximité animée mardi dans la commune de Birtouta, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet, M. Bouden a souligné que le prochain rendez-vous électoral revêtait "une importance particulière pour la consolidation des institutions de l'Etat et permettre aux citoyens de choisir leurs représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN)".

A cette occasion, le secrétaire général du RND a appelé les candidats et les militants du parti à redoubler d'efforts durant les derniers jours de la campagne électorale, estimant que les résultats attendus sont tributaires des efforts déployés sur le terrain et de la communication des candidats avec les citoyens.

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Rappelant que les listes de son parti comprenaient des compétences et de jeunes profils représentant les différentes franges de la société, M. Bouden a mis en avant l'importance de la participation à ce scrutin, tout en appelant les citoyens à se rendre massivement aux urnes et à contribuer au choix de leurs représentants, étant donné que la participation effective demeure essentielle pour soutenir le processus de développement et renforcer les institutions élues.

Il a, en outre, affirmé que son parti aspirait à réaliser des résultats positifs lui permettant de renforcer sa présence au sein de l'APN et de former un groupe parlementaire solide et harmonieux, à même de contribuer à l'accomplissement de ses missions législatives et de contrôle, et de répondre aux préoccupations des citoyens.