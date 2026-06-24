Algérie: Intensification de la campagne électorale à une semaine du scrutin

ALGER — Les titres de la presse nationale ont mis en exergue, dans leurs éditions de mercredi, l'intensification des activités de terrain menées par les chefs de partis politiques et les candidats en lice dans le cadre de la campagne électorale, soulignant que celle-ci a franchi un palier supérieur à une semaine du scrutin.

Dans ce contexte, L'Echo d'Algérie, sous le titre "La bataille des voix s'intensifie sur le terrain", a relevé qu'à quelques jours de l'entrée dans la phase finale de la campagne, les responsables des formations politiques engagées dans cette échéance ont multiplié les sorties sur le terrain pour expliquer les orientations de leurs programmes électoraux.

"A mesure que l'échéance du 2 juillet approche, les formations politiques engagées dans la course aux législatives intensifient leurs activités de terrain et multiplient les appels à une participation massive des citoyens.

Les chefs de partis et les candidats ont privilégié le contact direct avec les électeurs (...), tout en investissant davantage les plateformes numériques afin d'élargir leur audience et mobiliser les électeurs", a souligné la publication.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, La Voix d'Algérie a constaté que la campagne électorale poursuit sa montée en puissance, précisant qu'"après deux semaines de son lancement, les partis politiques et les candidats indépendants ont considérablement intensifié leurs activités de terrain, marquant ainsi une nouvelle étape dans la course à la conquête des suffrages des électeurs".

Pour sa part, Le Courrier d'Algérie, sous le titre "Campagne électorale : encore une semaine pour convaincre", a évoqué une campagne qui se poursuit à un rythme soutenu, où les responsables des partis politiques multiplient les meetings populaires et les activités de proximité avec les citoyens afin de défendre leurs programmes.

Dans le même sillage, La Nation a mis en avant la présence des candidats sur tous les fronts ainsi que l'accélération de la cadence de la campagne durant les derniers jours, assurant que "cette campagne est caractérisée par une intensification de la compétition entre les partis et les candidats indépendants en lice, à travers la multiplication des activités de proximité axées principalement sur l'importance de cette échéance dans le processus de consolidation institutionnelle du pays".

Dans son éditorial, El Moudjahid s'est attardé sur les particularités de cette campagne électorale qui entame sa dernière ligne droite, citant notamment les nouvelles dispositions législatives et réglementaires régissant le processus électoral ainsi que les débats engagés autour de plusieurs questions et thèmes.

El Khabar a souligné, quant à lui, que l'entame de la dernière semaine de la campagne voit la multiplication des rassemblements populaires et des activités des dirigeants des différentes formations. Dans un article intitulé "Des appels à renforcer le front intérieur par les urnes", le journal a noté aussi que les appels à une participation massive se sont intensifiés ces derniers jours, en vue d'élire un Parlement fort.

El-Hiwar a indiqué, pour sa part, que la dernière semaine de la campagne connaîtra une accélération sensible du rythme des activités et l'intensification de la concurrence entre les partis politiques et les listes indépendantes.

Sous le titre "Les partis politiques intensifient la compétition et multiplient les rencontres avec les citoyens", El-Massa a souligné qu'à l'entame de la dernière semaine de campagne, "considérée comme la phase décisive avant le scrutin, le discours électoral des responsables des formations politiques engagées dans cette échéance va gagner en intensité".

Le même journal a rappelé que les discours des responsables des partis politiques durant la campagne ont été largement axés sur la nécessité de mobiliser les citoyens en faveur d'une participation massive au scrutin et de les encourager à élire des candidats compétents.

Dans le même esprit, Echaab, sous le titre "Législatives du 2 juillet : une mobilisation électorale au service de la consolidation de l'édifice institutionnel", a mis en exergue "la montée en cadence des activités de proximité et des rassemblements populaires à travers le pays des formations politiques afin de présenter leurs programmes et leurs visions, dans le but de mobiliser une participation la plus large possible à cette échéance nationale".