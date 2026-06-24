Tunisie: Mahdia - En l'absence de règlementation, hausse des vendeurs ambulants sur les plages

Les participants à une réunion tenue mardi soir au siège du gouvernorat de Mahdia ont recommandé d'accélérer l'examen des situations des propriétaires de charrettes et de véhicules ambulants installés sur les espaces balnéaires, au cas par cas, afin de trouver des solutions conciliant le respect de la loi et la prise en compte de la dimension sociale de cette catégorie de travailleurs.

Présidant la séance, le gouverneur de Mahdia, Anis Oudhari, a souligné la nécessité de mieux faire connaître les programmes publics destinés à soutenir les personnes à faibles revenus et les catégories vulnérables. Il a également insisté sur l'importance des dispositifs d'autonomisation économique offrant financement et accompagnement pour la création de projets générateurs de revenus et garants de la dignité des bénéficiaires.

Les membres du conseil local de Mahdia ont, de leur côté, appelé à l'élaboration de propositions concrètes visant à réglementer ces activités, tout en mettant en avant la nécessité d'un cadre législatif spécifique pour encadrer l'activité des vendeurs ambulants opérant sur les plages.

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Le secrétaire général de la municipalité de Mahdia, Karim Khawaja, a indiqué que le nombre de charrettes et de points de vente ambulants sur les espaces balnéaires a augmenté par rapport aux précédentes saisons estivales. Selon lui, ce phénomène continue d'affecter l'esthétique de la ville et de perturber la circulation des visiteurs et des touristes.

Il a ajouté que cette situation a également des répercussions sur les commerces exerçant légalement leurs activités, malgré plusieurs décisions municipales interdisant l'occupation anarchique de l'espace public, sans que les résultats escomptés ne soient atteints.

Le responsable a par ailleurs précisé que la municipalité ne dispose d'aucune base juridique lui permettant de délivrer des autorisations pour ce type d'activité, en raison de leur lien avec la vente de produits alimentaires, laquelle est soumise à des exigences sanitaires, professionnelles et fiscales spécifiques. Le contrôle de ces activités relève notamment de la direction régionale du Commerce, de l'instance régionale de sécurité sanitaire des aliments et de la Protection civile.

La réunion a également abordé les aspects sociaux liés à cette activité, une partie des vendeurs ambulants appartenant à des catégories à revenus modestes vivant dans des conditions économiques précaires.