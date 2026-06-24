Afrique du Nord: Tunisie-Italie - Duferco prépare un accord stratégique dans le solaire

Le groupe italien Duferco doit signer ce mercredi à Tunis un mémorandum d'entente stratégique avec un important groupe tunisien afin de développer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier la production d'électricité photovoltaïque.

L'annonce a été faite par Antonio Gozzi, président de Duferco Italia Holding, dans des déclarations accordées à l'agence de presse italienne Agenzia Nova à la veille du Forum économique et commercial tuniso-italien organisé dans la capitale tunisienne.

"La grande question est celle de l'énergie, sur laquelle nous travaillons, en tant que Duferco, à travers une coentreprise avec un grand groupe tunisien", a déclaré Antonio Gozzi, précisant que le protocole d'accord doit être signé à Tunis.

Selon le dirigeant italien, le projet vise le développement de la production d'énergie photovoltaïque. Il a indiqué que l'initiative est déjà entrée dans une première phase industrielle grâce à des accords conclus avec des entreprises italiennes consommatrices d'énergie implantées en Tunisie.

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Le nom du partenaire tunisien n'a toutefois pas été rendu public.

Le projet pourrait également s'inscrire dans la dynamique du futur câble électrique sous-marin Elmed, qui doit relier la Tunisie à l'Italie avec une capacité de 600 mégawatts. Cette interconnexion, développée par l'opérateur italien Terna et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), doit relier la Sicile à la région du Cap Bon.

Antonio Gozzi estime que cette infrastructure pourrait ouvrir des perspectives dans les deux sens, en permettant soit l'exportation d'électricité verte produite en Tunisie vers le marché italien, soit un soutien à la sécurité énergétique tunisienne.

Le président de Duferco a en outre indiqué que le consortium italien Interconnector Energy Italia, qu'il préside, pourrait participer au financement d'une partie des infrastructures électriques si des besoins complémentaires apparaissaient.

Au-delà du dossier énergétique, Antonio Gozzi considère que la Tunisie est désormais intégrée aux chaînes de production européennes et ne constitue plus uniquement un marché d'exportation pour les entreprises italiennes. Il a cité plusieurs secteurs de coopération, notamment la sidérurgie, les matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique et le textile.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations économiques entre Tunis et Rome. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint environ 6,5 milliards d'euros en 2025, faisant de l'Italie l'un des principaux partenaires économiques de la Tunisie.

Le projet s'insère également dans le cadre du Plan Mattei, la stratégie italienne de coopération avec l'Afrique, qui vise à renforcer les partenariats économiques, industriels et énergétiques avec les pays du continent. Selon Antonio Gozzi, cette approche doit reposer sur des partenariats équilibrés, notamment dans les domaines de la formation professionnelle et de la mobilité des compétences.

Le dossier Duferco intervient alors que la Tunisie cherche à accélérer sa transition énergétique et à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix électrique. Plusieurs institutions européennes soutiennent actuellement des projets solaires et des investissements dans les infrastructures énergétiques tunisiennes.