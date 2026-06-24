Tunisie: Salon CISCE à Pékin - Le pays mise sur ses produits phares pour conquérir le marché chinois

Dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique, l'ambassade de Tunisie à Pékin a pris part à la quatrième édition du Salon international des chaînes d'approvisionnement de Chine (China International Supply Chain Expo - CISCE), organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international du 22 au 26 juin 2026 au Centre international des expositions de Chine, dans la capitale chinoise.

À cette occasion, la mission diplomatique tunisienne a aménagé un pavillon national mettant en valeur plusieurs produits phares du pays, notamment l'huile d'olive, les dattes et divers produits agroalimentaires. Des supports audiovisuels présentant le climat des affaires et les opportunités d'investissement en Tunisie ont également été diffusés auprès des visiteurs et des professionnels présents.

Le pavillon tunisien a par ailleurs servi de vitrine pour la promotion des richesses touristiques et culturelles du pays, à travers la présentation de plusieurs sites et destinations destinés à séduire le marché touristique chinois.

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Le chef de mission, Adel Arbi, a visité le stand tunisien et tenu plusieurs rencontres avec des professionnels ainsi qu'avec des représentants d'entreprises chinoises et étrangères. Il a également accordé des interviews à des médias locaux, mettant en avant les atouts compétitifs de la Tunisie en matière d'échanges commerciaux et les perspectives d'investissement qu'offre le pays.

En marge du salon, le diplomate tunisien a également rencontré des représentants de la Ligue des États arabes ainsi que des hommes d'affaires arabes représentant la Chambre de commerce et d'industrie arabo-chinoise, dans le but de renforcer les partenariats économiques et commerciaux entre la Tunisie, le monde arabe et la Chine.