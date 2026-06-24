Une reconnaissance extraordinaire qui célébrera la mémoire, l'intégration et le lien indissoluble entre les deux rives de la Méditerranée.

L'ouvrage «Paroles et images d'une Histoire 'mineure'. L'émigration sicilienne en Tunisie entre le XIXe et le XXe siècle» sera solennellement primé à Rome aujourd'hui 23 juin, dans le cadre prestigieux de la Salle Spadolini du Sénat de la République italienne.

Ce prestigieux prix littéraire, voulu par le sénateur Raoul Russo, couronnera une oeuvre fondamentale, publiée par les Éditions Arabesques, qui redonne dignité et voix à une aventure humaine trop longtemps oubliée par l'historiographie officielle. Entre le XIXe et le XXe siècle, des milliers de pêcheurs, d'artisans, d'agriculteurs et d'intellectuels siciliens ont traversé le canal de Sicile pour chercher fortune et refuge en Tunisie, donnant naissance à une culture hybride extraordinaire et à des quartiers historiques tels que la célèbre Petite Sicile à Tunis ou encore de La Goulette. Pour le Pr Campisi, ce ne sera pas seulement une reconnaissance académique, mais le sceau institutionnel posé sur une histoire d'accueil circulaire.

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Publié sous le haut patronage du ministère des Affaires étrangères de Tunisie, ce livre associe une documentation rigoureuse à de vibrantes photos d'époque ainsi qu'à une étude unique sur le lexique siculo-tunisien. De plus, cette distinction prestigieuse sera également décernée en tant que prix à la carrière et pour la promotion du dialogue interculturel, soulignant l'engagement de toute une vie au service du rapprochement entre les peuples.

Dans une époque où la Méditerranée est souvent synonyme de barrières, cette cérémonie au Sénat nous rappellera que la Tunisie a été une terre généreuse et que la rencontre entre les cultures est notre plus grande richesse.

Une immense fierté pour la communauté italo-tunisienne et un pas fondamental pour faire revoie la mémoire de nos racines.