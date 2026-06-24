Maroc: Défense - Les contours d'une alliance militaire inédite entre Washington et Rabat pour la décennie 2026-2036

Un nouveau projet de loi américain sur la défense vient de lever le voile sur une volonté claire de Washington d'ancrer son partenariat militaire avec le Maroc dans une vision stratégique à long terme. S'étalant sur la période 2026-2036, cette « Feuille de route américano-marocaine pour la coopération de défense » promet une montée en puissance spectaculaire du partenariat entre Rabat et Washington, intégrant des technologies de pointe, des bases coopératives et une modernisation accrue des Forces Armées Royales (FAR).

Le document en question, portant la référence S.4784 et s'inscrivant dans le cadre des autorisations budgétaires de la défense américaine pour l'année fiscale 2027, consacre une attention particulière au Royaume. L'article 1268 du texte, explicitement intitulé « Plan pour le renforcement de la coopération de défense avec le Maroc », fixe un calendrier précis pour l'Exécutif américain. Si ce texte est promulgué, le Secrétaire américain à la Défense disposera d'un délai de 180 jours pour soumettre aux commissions de défense du Congrès un plan d'action détaillé. Dans le même élan, la feuille de route décennale devra être présentée aux commissions des forces armées du Sénat et de la Chambre des représentants dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.

La vision portée par ce projet législatif marque une transition majeure, faisant évoluer les programmes de coopération ponctuels vers une architecture de défense structurée et pérenne. Sur le plan opérationnel, le texte propose d'étudier l'établissement de sites de sécurité coopérative sur le sol marocain, une initiative visant à consolider la stabilité régionale tout en optimisant la réactivité conjointe face aux crises. Cette démarche s'accompagne d'une réflexion sur l'adoption d'une formule de partage des coûts pour la réhabilitation de pistes d'atterrissage stratégiques, autrefois utilisées par les forces américaines. Parallèlement, le soutien à la modernisation de l'arsenal militaire marocain sera intensifié grâce à l'acquisition d'équipements américains de dernière génération et à la création d'un complexe d'entraînement et d'essais multi-domaines.

Conscients des mutations rapides qui redéfinissent les conflits modernes, les législateurs américains placent l'innovation technologique au coeur de ce partenariat. Le projet révèle notamment l'ambition d'implanter au Maroc un Centre d'excellence pour les aéronefs sans pilote. Cette structure inédite aurait pour vocation de soutenir les opérations conjointes et de s'ériger en modèle de partenariat militaro-technologique. Dans le prolongement de cette dynamique, les manoeuvres militaires d'envergure telles que l'exercice « African Lion » verront leur portée considérablement élargie. Il s'agira désormais d'y intégrer les nouvelles dimensions de la conflictualité, à l'instar de la cybersécurité, des opérations par drones et de la lutte anti-drones, mais également des technologies sous-marines et de la parade face aux guerres hybrides. La protection des infrastructures critiques et la sécurisation des chaînes logistiques complètent ce spectre d'intervention. En outre, l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes y figurent en bonne place, soulignant l'impératif absolu de s'adapter aux paradigmes émergents de la défense.

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Il convient toutefois de rappeler une nuance importante soulevée par le document lui-même. L'adoption de ces dispositions reste intrinsèquement liée au complexe cheminement législatif américain. Ce projet de loi fixe avant tout des orientations et des mandats pour le Pentagone, sans constituer, à ce stade formel, un accord bilatéral définitif. Néanmoins, l'inscription de telles mesures dans le marbre d'un projet de loi du Congrès américain témoigne de la confiance absolue de Washington envers Rabat. Elle consacre le Maroc, plus que jamais, comme un allié militaire incontournable et un pôle de stabilité majeur en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien.