Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Les femmes de la Poste resserrent les liens

Un week-end de détente et de convivialité a été organisé à l'initiative de l'Amicale des femmes de la Poste de Côte d'Ivoire.

Environ 150 femmes de différentes directions régionales de la Poste de Côte d'Ivoire (Yamoussoukro, Bouaké, Man, San-Pedro, Abengourou et Abidjan) se sont retrouvées lors d'une sortie détente les 19 et 20 juin 2026 à Mondoukou, près de Grand-Bassam. C'était à l'initiative de l'Amicale des femmes de la Poste de Côte d'Ivoire (Amifepos).

Sur place, chants, danses, jeux et partage ont rythmé le séjour. Un coach sportif est également intervenu dans la matinée du samedi pour une séance de fitness.

L'activité s'est déroulée en présence de Kacou Adouéni, conseiller spécial, et de Coulibaly Amadou, conseiller technique, tous deux représentants de Bombo Djany Ouattara, Dg de la Poste de Côte d'Ivoire. Était présente Dogou Clarisse épouse N'Guessan, représentant la directrice des ressources humaines, Larissa Goubo.

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Selon Aline Désirée Gnèproust épouse Tia, manager et présidente de l'Amifepos, l'objectif de la rencontre a été de célébrer les femmes de la Poste, notamment après des périodes difficiles traversées par l'entreprise. Elle a expliqué qu'il était donc important pour elles de se retrouver afin de se régénérer, de renforcer la confiance et de rappeler aux femmes que leur maison leur appartient et qu'elles peuvent compter sur l'Amicale.

Aline Désirée Gnèproust épouse Tia a également adressé ses remerciements à la direction générale pour son accompagnement, soulignant l'importance accordée à la femme au sein de l'institution. « Les postières aiment le travail. Malgré les grèves, elles étaient à leur poste, car la femme est un élément clé de la maison. Et cela, notre direction générale l'a bien compris en plaçant la femme au coeur de sa politique », a-t-elle affirmé.

La présidente de l'Amicale a également exprimé sa reconnaissance au ministre de la Santé pour l'appui apporté lors de l'activité, notamment à travers la mise à disposition d'une ambulance et la présence d'infirmiers, ainsi qu'au parrain de la cérémonie, l'opérateur économique Touré Hamed Boa, qui a offert sa résidence pour cette sortie.

Elle a par ailleurs signifié que la prochaine action de l'Amicale sera la mise en place d'une cellule genre au sein de la Poste de Côte d'Ivoire, une entreprise qui compte environ 460 femmes sur près de 1 000 agents, dont cinq femmes à des postes de direction sur neuf.

Pour sa part, au nom du directeur général, Kacou Adouéni a salué le dynamisme de l'Amicale, qui oeuvre selon lui au renforcement de la solidarité, de l'entraide et du bien-être des femmes au sein de l'entreprise.

« Les initiatives que vous menez contribuent à créer un environnement de travail plus harmonieux et inclusif. Soyez assurées que la direction générale demeure attentive à vos préoccupations et reste engagée à promouvoir l'épanouissement professionnel et social de toutes les femmes de la Poste de Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

De leur côté, Kouadio Sara Ingrid Sylvia, inspectrice à la direction de Yamoussoukro et Ablé Eudoxie du service courrier à la direction générale à Abidjan, ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à cette rencontre.

Elles ont indiqué que cette sortie leur a permis de se rapprocher et de mieux se connaître. « Ce sont des moments de joie et de bonheur où nous avons pu mettre des visages sur des noms. Merci aux dirigeants de l'Amicale pour cette initiative. Que cela se poursuive dans l'amour, le respect et la convivialité », s'est réjouie Ablé Eudoxie.

DANIELLE SERI (STAGIAIRE)