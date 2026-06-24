Ile Maurice: Xavier-Luc Duval réclame un retour à la pension de vieillesse à 60 ans

Le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), XavierLuc Duval, critiquait sévèrement la réforme des pensions annoncée dans le Budget 2026-2027 lors d'une conférence de presse, hier. Qualifiant la mesure de «choquante et bien pire que la formule de l'année dernière», il dénonce à la fois le contenu de la réforme et la manière dont elle a été introduite.

D'emblée, le chef des Bleus a estimé que le gouvernement avait créé une situation de confusion et d'incertitude dans la population. Il trouve inédit qu'une mesure aussi importante soit annoncée dans un discours budgétaire avant d'être remise en question quelques jours plus tard. «C'est la première fois dans mon expérience politique qu'une mesure présentée comme la clé d'un Budget est modifiée à peine quelques jours après son annonce», évoquant le gel du means test annoncé lundi. Pour Xavier-Luc Duval, la réforme souffre d'un grave défaut de méthode. Il estime qu'un changement touchant l'ensemble des Mauriciens aurait dû faire l'objet d'une consultation nationale et d'un débat approfondi plutôt que quelques paragraphes dans un discours budgétaire.

Le leader du PMSD s'est également appuyé sur les récentes déclarations du ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, pour mettre en lumière ce qu'il considère comme un dysfonctionnement au sein du gouvernement. Les révélations du ministre montreraient qu'il y a eu un manque de concertation entre les membres du Cabinet. «Si un ministre affirme publiquement que le Premier ministre lui a donné des informations erronées sur une réforme aussi importante, cela démontre un problème sérieux dans la manière dont les décisions sont prises», soutient-il.

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Abordant le fond du dossier, Xavier-Luc Duval critique vivement le principe du means test, estimant que cette formule pénalise les Mauriciens ayant travaillé et épargné toute leur vie. Il rappelle que cette approche a déjà été rejetée par l'électorat dans le passé et prédit qu'elle rencontrera une forte opposition populaire. Même dans sa version gelée, la réforme demeure, dit-il, plus défavorable que celle proposée en 2025. Les bénéficiaires d'une pension réduite risquent d'être pénalisés pendant toute leur retraite plutôt que pendant une période limitée. Le PMSD réclame ainsi un retour au système en vigueur avant les élections générales de 2024, soit une pension universelle complète dès l'âge de 60 ans.

Xavier-Luc Duval conteste, par ailleurs, l'argument financier pour justifier la réforme. Il souligne que les recettes de l'État continuent d'augmenter et que le gouvernement disposerait des ressources nécessaires pour financer le maintien de la pension universelle. Au-delà de la pension, le leader des bleus critique plusieurs autres mesures budgétaires, notamment l'absence d'investissements suffisants dans les équipements policiers, alors que l'insécurité et le trafic de drogue demeurent des préoccupations majeures. Il est aussi sceptique quant aux mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat, jugeant insuffisantes les subventions annoncées et contestant certaines nouvelles dispositions fiscales touchant les Petites et moyennes entreprises.

Xavier-Luc Duval estime que ce Budget est «une occasion manquée» et qu'il ne répond pas aux principales attentes de la population. Au lieu d'apporter des solutions aux Mauriciens, les mesures annoncées ne feront qu'alimenter davantage leur stress et leurs inquiétudes concernant l'avenir.