Tunisie: Vaste campagne contre l'occupation illégale du domaine public maritime à Hammam Sousse

Les autorités sécuritaires et municipales ont mené une vaste campagne de contrôle à Hammam Sousse afin de lutter contre les infractions liées à l'exploitation abusive du domaine public maritime, a indiqué mardi la municipalité de Sousse dans un communiqué.

L'opération a été conduite par l'arrondissement de la sûreté nationale de Sousse, avec la participation des différentes structures sécuritaires, notamment la brigade régionale de la police municipale de Sousse et le poste de police municipale de Hammam Sousse. Elle a également mobilisé les services de la réglementation et de la coordination de la municipalité de Sousse ainsi que l'Agence de protection et d'aménagement du littoral.

La campagne a ciblé les cafés, débits de boissons et établissements hôteliers installés le long du littoral de Hammam Sousse. Les équipes de contrôle sont intervenues contre plusieurs exploitants occupant illégalement le domaine public maritime, notamment par l'installation de parasols, de chaises ou encore par le dépassement des superficies autorisées.

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Les opérations ont donné lieu à la saisie des équipements utilisés dans le cadre de ces infractions. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés, notamment des agents municipaux et des camions relevant de la municipalité de Sousse.

Selon la municipalité, cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver le domaine public maritime, à assurer le respect de la réglementation en vigueur et à protéger le paysage urbain et littoral.

Les autorités soulignent également que ces interventions ont pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil des visiteurs et des estivants durant la saison estivale et de garantir une exploitation conforme des espaces publics côtiers.