Afrique: Bill Bazzi à l'INAT - L'agriculture au coeur du partenariat tuniso-américain

L'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a effectué une visite au Centre de formation en fabrication d'aliments pour animaux de l'Institut national agronomique de Tunisie (INAT), à l'occasion d'un programme de formation destiné aux responsables du secteur agricole de plusieurs pays africains.

Selon un communiqué publié par l'ambassade des États-Unis à Tunis, cette formation est organisée par le Conseil américain des céréales et des bioproduits au profit de cadres et de responsables agricoles venus de différents pays du continent africain.

À cette occasion, le Conseil américain des céréales et des bioproduits a signé un mémorandum d'entente avec l'INAT afin de poursuivre leur coopération dans un domaine jugé stratégique tant pour la Tunisie que pour les États-Unis.

Créé en 2020 en partenariat avec le ministère tunisien de l'Agriculture, l'Université d'État de l'Iowa et le Northern Crops Institute, le Centre de formation en fabrication d'aliments pour animaux constitue l'un des principaux projets de coopération tuniso-américaine dans le domaine agricole.

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Le centre contribue au renforcement des compétences régionales dans le secteur de l'alimentation animale et à la promotion de la qualité des céréales américaines sur les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient.

Le communiqué souligne également le développement de la coopération entre l'INAT et l'Université du Wyoming, un partenariat visant à soutenir la recherche scientifique, l'innovation et la création d'opportunités économiques au bénéfice des deux pays.

Cette coopération illustre le renforcement des relations tuniso-américaines dans les domaines de l'agriculture, de la formation et de la recherche scientifique.