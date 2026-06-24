Ile Maurice: 428 ressortissants étrangers arrêtés depuis janvier

La Mauritius Police Force intensifie ses opérations contre le séjour illégal à travers le pays. Dans un communiqué émis ce mercredi 24 juin, la police indique que 428 ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été arrêtés entre le 1er janvier et le 15 juin 2026.

Selon la police, des poursuites judiciaires ont été engagées dans chaque cas. Les autorités rappellent également que l'emploi de ressortissants étrangers ne disposant pas d'un permis de travail valide constitue une infraction pénale sous la Non-Citizens (Employment Restriction) Act.

Les employeurs reconnus coupables s'exposent à une amende allant de Rs 100 000 à Rs 500 000 ainsi qu'à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans. La Cour peut également leur ordonner de prendre en charge les frais liés à l'entretien et au rapatriement des travailleurs concernés.