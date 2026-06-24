Ile Maurice: Prestation honorable des jeunes locaux en Malaisie

L'île Maurice était à l'honneur à l'occasion de la IMFA Muaythai School World Championship, une compétition de Muaythai qui s'est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie du 16 au 21 juin dernier.

Une cinquantaine de pays était en lice lors de cet évènement.

La délégation mauricienne constituée de cinq athlètes : Noah Sanhoboa Matteo (16 ans), Luvy Missry (15 ans) Jamel Kenzo Munsaram (16 ans), Shawn Elisa ( 16 ans) et Ethane Lagaillarde (17 ans), sous la houlette des deux entraîneurs nationaux, Jonathan 'Boom' Gabriel et Kenny Yuan Michael Yu Wai Man, s'est bien défendue en récoltant 3 médailles à l'issue de la compétition.

Noah Sanhoboa Matteo a ramené une médaille d'argent alors que Missry Lormeshsing et Jamel Kenzo Munsaram ont remporté une médaille de bronze chacun. Il est bon de faire ressortir que nos trois médaillés fréquentent tous, le collège d'état, Adolphe de Plevitz SSS situé à Grand-Baie.