Ethiopie: Ce que le pays apporte à la diplomatie mondiale et pourquoi elle demeure un pôle d'attraction

Il existe, dans le parcours des nations, des périodes où la diplomatie s'exprime avec davantage de force que les discours.

Non pas à travers des déclarations publiques ou des communiqués minutieusement rédigés, mais par l'arrivée régulière de dirigeants internationaux, l'accueil de grands rendez-vous mondiaux et la confiance accordée à un pays pour conduire des échanges déterminants pour l'avenir.

Au cours des douze derniers mois, l'Éthiopie a connu une telle période.

Alors que les récits sur le pays mettent souvent l'accent sur les difficultés, ce qui se dessine à Addis-Abeba raconte une réalité bien plus large.

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Des questions climatiques à la sécurité alimentaire, en passant par les investissements, les technologies, les migrations et la coopération régionale, l'Éthiopie s'est affirmée comme l'un des principaux pôles diplomatiques du continent.

Plus encore, ce pays d'Afrique de l'Est attire chefs d'État, responsables politiques, investisseurs, universitaires, partenaires du développement et organisations internationales venus des quatre coins du monde.

Cette histoire débute avec un indicateur simple mais essentiel de l'influence diplomatique : la présence.

Dans les relations internationales, la présence a son importance.

Les États n'engagent pas des ressources diplomatiques précieuses dans des lieux qu'ils jugent peu stratégiques.

Les dirigeants mondiaux ne consacrent pas régulièrement du temps à des pays qu'ils considèrent secondaires.

Les grandes organisations internationales n'installent pas leurs réunions majeures dans des destinations sans valeur stratégique.

Pourtant, au cours de l'année écoulée, Addis-Abeba a reçu une impressionnante série de dirigeants et de personnalités internationales.

Parmi eux figurent le Premier ministre indien Narendra Modi, le président français Emmanuel Macron, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président israélien Isaac Herzog, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong ainsi que le secrétaire général des Nations Unies António Guterres, tous présents en Éthiopie dans le cadre de visites officielles, d'entretiens bilatéraux ou de forums multilatéraux.

Dans le même temps, le Premier ministre Abiy Ahmed a renforcé le rayonnement diplomatique de l'Éthiopie grâce à des échanges stratégiques avec plusieurs dirigeants influents, notamment le président russe Vladimir Poutine, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ainsi que de nombreux responsables rencontrés lors du sommet du G20 tenu en Afrique du Sud.

Toutefois, la diplomatie ne se résume ni au nombre de poignées de main ni aux photographies officielles.

Sa véritable portée réside dans la capacité d'un pays à réunir les acteurs autour des questions les plus cruciales pour l'avenir de l'humanité.

À cet égard, les performances diplomatiques récentes de l'Éthiopie sont particulièrement remarquables.

En février 2026, Addis-Abeba a accueilli le deuxième Sommet Italie-Afrique, une première pour cette rencontre de haut niveau organisée sur le continent africain.

L'événement a rassemblé la Première ministre italienne Giorgia Meloni, des dirigeants africains, des chefs d'entreprise, des hauts responsables et des partenaires du développement afin de renforcer la coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation dans le cadre du plan Mattei.

Ce choix revêtait une forte portée symbolique. Au moment de redéfinir son partenariat avec l'Afrique, l'Italie a porté son choix sur Addis-Abeba.

Quelques mois auparavant, l'Éthiopie avait coorganisé le deuxième Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, réunissant chefs d'État, ministres, chercheurs, jeunes représentants, acteurs de la société civile et agences de développement afin d'évaluer les avancées réalisées vers des systèmes alimentaires mondiaux plus durables et résilients.

La sécurité alimentaire demeure l'un des grands défis contemporains. Une nouvelle fois, Addis-Abeba a servi de cadre aux débats, aux partenariats et aux engagements destinés à y répondre.

Cette dynamique s'est poursuivie avec le deuxième Sommet africain sur le climat, l'un des plus importants rassemblements internationaux organisés en Afrique ces dernières années.

Des dizaines de milliers de participants -- chefs d'État, spécialistes du climat, investisseurs, institutions de développement et défenseurs de l'environnement -- se sont retrouvés dans la capitale éthiopienne afin de faire avancer les discussions sur le financement climatique et le développement durable du continent.

Le sommet a également mis en avant l'Initiative pour un héritage vert de l'Éthiopie, faisant d'un programme environnemental national une référence reconnue à l'échelle internationale.

Au-delà de ces événements majeurs, l'agenda diplomatique éthiopien est demeuré particulièrement dense.

La 16e Conférence africaine sur les capacités de gestion des risques a réuni à Addis-Abeba des ministres et hauts responsables issus de 39 pays africains afin de renforcer la coopération en matière de préparation aux catastrophes, de résilience climatique et de financement des risques.

Des responsables régionaux, universitaires, spécialistes des migrations et représentants de la société civile se sont également retrouvés dans la capitale pour examiner la contribution des migrations à la consolidation de la paix et au développement durable dans la Corne de l'Afrique.

Par ailleurs, les préparatifs d'une importante conférence internationale consacrée à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle touchent à leur terme.

Celle-ci devrait réunir ministres des TIC, experts en sécurité, innovateurs, chercheurs et décideurs politiques d'Afrique et d'ailleurs pour discuter de cyber-résilience, de souveraineté des données et d'utilisation responsable des technologies émergentes.

Considérées séparément, chacune de ces rencontres revêt une grande importance.

Ensemble, elles dessinent toutefois une réalité beaucoup plus vaste.

Systèmes alimentaires. Action climatique. Intelligence artificielle. Résilience face aux catastrophes. Migrations. Investissements. Coopération continentale.

Ces thèmes ne sont pas périphériques dans les affaires internationales.

Ils comptent parmi les défis et opportunités majeurs du XXIe siècle.

Et de plus en plus, les discussions qui les concernent se déroulent en Éthiopie.

Cela explique en partie pourquoi Addis-Abeba continue de bénéficier d'une attention internationale soutenue. En tant que siège de l'Union africaine, l'Éthiopie occupe une position singulière dans l'architecture diplomatique du continent. Toutefois, la seule géographie ne suffit pas à assurer cette importance. Beaucoup de villes hébergent des institutions ; peu deviennent des espaces où convergent idées, partenariats et décisions.

Aujourd'hui, Addis-Abeba assume de plus en plus cette fonction.

Ses centres de conférence, ses espaces diplomatiques et ses lieux de rencontre sont devenus des plateformes où les priorités africaines croisent les préoccupations mondiales, où des dirigeants de différentes régions recherchent des compromis et où naissent des partenariats destinés à relever des défis communs.

À une époque marquée par l'évolution des alliances et l'intensification des rivalités géopolitiques, les États sélectionnent avec davantage d'attention les lieux où ils investissent leur temps, leurs ressources et leur énergie diplomatique.

L'afflux constant de dirigeants, de sommets et d'initiatives internationales vers l'Éthiopie reflète une réalité simple mais significative : le pays reste un acteur influent sur les scènes régionale et mondiale.

Car, au final, la diplomatie ne se mesure pas aux commentaires.

Elle se mesure à sa pertinence.

Et au cours de l'année écoulée, la communauté internationale a confirmé à maintes reprises la place de l'Éthiopie en choisissant Addis-Abeba comme cadre de dialogue, de coopération et d'action collective.

Pour une nation longtemps perçue comme la porte d'entrée de l'Afrique, il s'agit peut-être de l'affirmation diplomatique la plus forte qui soit.