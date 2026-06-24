Ethiopie: Addis-Abeba devient membre de l'initiative mondiale Breathe Cities

Addis-Abeba — Addis-Abeba a officiellement intégré le réseau « Breathe Cities », une initiative internationale qui soutient financièrement les actions destinées à améliorer la qualité de l'air et à préserver la santé publique à travers le monde.

La capitale éthiopienne rejoint ainsi les 16 villes engagées dans ce programme appuyé par Bloomberg Philanthropies et mis en œuvre en collaboration avec le Clean Air Fund et C40 Cities, dans le but de favoriser des espaces urbains plus propres, plus sains et de renforcer les politiques liées à la qualité de l'air.

L'annonce a été faite à l'occasion de la Semaine de l'action climatique de Londres, au cours de laquelle l'adhésion d'Addis-Abeba au réseau Breathe Cities a été officiellement entérinée.

Cette initiative bénéficie du soutien de Bloomberg Philanthropies, du Clean Air Fund et de C40 Cities.

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Bloomberg Philanthropies a consacré 45 millions de dollars à ce programme, qui travaille avec plusieurs villes sélectionnées dans le monde afin d'améliorer la qualité de l'air et de limiter les effets sanitaires de la pollution atmosphérique.

Cet investissement a pour objectif d'aider les grandes villes à consolider leurs dispositifs de gestion de la qualité de l'air et à mettre en œuvre des mesures favorisant un cadre de vie plus sain.

À la suite de cette annonce, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a souligné, par l'intermédiaire de son représentant, l'importance de l'adhésion de la capitale à cette initiative.

Elle a indiqué que ce programme vient renforcer les efforts de transformation urbaine engagés par l'Éthiopie, notamment les projets de développement des corridors visant à créer des espaces plus propres, plus verts et plus agréables pour les habitants.

Selon elle, ce partenariat contribuera également à élargir et à consolider l'initiative nationale « Héritage vert », le développement des pistes cyclables ainsi que les infrastructures de surveillance de la qualité de l'air.

La maire Adanech a également affirmé que l'appui fourni par cette initiative, dirigée par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, viendra renforcer les efforts déjà entrepris à Addis-Abeba dans les domaines du développement urbain et de la protection de l'environnement.

Elle a en outre souligné que ce programme permettra à Addis-Abeba de partager son expertise en matière de suivi et d'amélioration de la qualité de l'air avec d'autres villes africaines et internationales, alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir la 32e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Michael Bloomberg, également Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'ambition et les solutions climatiques, a déclaré que les maires et les responsables municipaux restent à l'avant-garde des efforts visant à améliorer la qualité de l'air et à protéger la santé publique.

Outre Addis-Abeba et Madrid, qui ont rejoint l'initiative cette semaine, les autres villes participantes comprennent Accra, Bangkok, Bogota, Bruxelles, Jakarta, Johannesburg, Londres et Mexico.