Ile Maurice: Un Mauricien de 59 ans arrêté dans une affaire de drogue en Arabie Saoudite

En Arabie Saoudite, les infractions liées à la drogue ne relèvent pas de simples sanctions pénales : elles peuvent être passibles de la peine capitale, dans un système judiciaire parmi les plus sévères au monde. Depuis le début de l'année, près d'une centaine d'exécutions ont été recensées dans le royaume, dont au moins 61 liées à des affaires de stupéfiants. La dernière en date remonte au 18 juin. C'est dans ce contexte particulièrement sensible qu'un Mauricien se retrouve aujourd'hui détenu. Âgé de 59 ans, Ganeshan Irlen a été arrêté le 16 juin en Arabie saoudite dans une affaire liée à la drogue. Il est actuellement incarcéré à Dammam, dans l'est du royaume.

L'affaire n'a été portée à la connaissance des autorités qu'après la disparition signalée par sa famille. Sans nouvelles depuis son départ pour le Moyen-Orient, ses proches ont sollicité l'aide de l'ambassade de Maurice à Riyad. Selon l'ambassadeur de Maurice en Arabie Saoudite, Riad Hullemuth, les démarches entreprises auprès des autorités saoudiennes ont permis de localiser le ressortissant mauricien à Dammam, dans l'est du royaume. «La famille nous a contactés après avoir perdu tout contact avec lui. Compte tenu de la taille du pays et du nombre important de villes, nous avons transmis aux autorités saoudiennes les informations figurant sur son passeport afin de le retrouver», explique le diplomate.

Les autorités saoudiennes ont ensuite informé l'ambassade que l'homme avait été interpellé dans une affaire liée à la drogue. Selon les informations communiquées, il serait arrivé en Arabie Saoudite le 14 juin et aurait été arrêté deux jours plus tard.

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À ce stade, peu d'éléments ont été divulgués sur les circonstances exactes de son arrestation et sur la nature des substances saisies. «Le ministère des Affaires étrangères à Maurice va suivre le dossier de près et demeurera en contact avec les autorités locales afin d'obtenir davantage de détails. Le ministère examinera désormais les démarches consulaires à entreprendre pour assister le Mauricien dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.»