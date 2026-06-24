Sénégal: Dr Cheikhou Oumar Ba expose à Abidjan les réformes engagées par Dakar dans le domaine agricole

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Cheikhou Oumar Ba, participe, à Abidjan, à l'Atelier régional sur la mise en oeuvre des projets (RIW) et au Forum paysan régional d'Afrique de l'Ouest et du Centre (R-FAFO) du Fonds international de développement agricole (FIDA), a-t-on appris de ses services.

Organisée par le Fonds international de développement agricole (FIDA), la rencontre de trois jours réunit les décideurs publics, organisations paysannes, partenaires techniques et financiers ainsi que les équipes de projets de plus de vingt pays de la région, selon un document transmis à l'APS.

Le thème de l'atelier est "Une mise en oeuvre efficace, promotion de l'innovation et mise à l'échelle des opérations pour davantage d'impact".

Dans son intervention, le ministre sénégalais de l'Agriculture a mis en exergue les réformes engagées par le Sénégal pour lever les contraintes institutionnelles qui freinent parfois l'exécution des projets de développement.

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Dr Cheikhou Oumar Ba a notamment mis en avant "l'inscription d'autorisations d'engagement pluriannuelles dans les lois de finances, la modernisation des procédures de passation des marchés, l'utilisation d'instruments de financement basés sur les résultats ainsi que la digitalisation de la chaîne de dépenses publiques afin d'accélérer les investissements ruraux".

Selon le document, il est revenu sur les avancées majeures du Sénégal dans le domaine de la transformation numérique de l'agriculture, citant la gestion digitale des intrants agricoles les plateformes de suivi-évaluation, les systèmes d'information agricole et les outils innovants.

Concernant la résilience climatique, M. Ba a rappelé l'expérience du Sénégal en matière de semences certifiées adaptées aux changements climatiques, le développement de l'irrigation solaire, l'agroécologie, la restauration des terres dégradées, l'assurance agricole et l'utilisation des technologies numériques au service de la production.

Dr Cheikhou Oumar Ba a mis en relief les opportunités offertes aux jeunes et aux femmes à travers des programmes Agrijeunes Tekki Ndawñi, les Coopératives agricoles Communautaires (CAC), ainsi que les initiatives d'agriculture intelligente face au climat, qui "contribuent à créer des emplois durables et à renforcer l'entrepreneuriat rural".

Il a réaffirmé l'option du Sénégal à sécuriser durablement les financements des programmes cofinancés par le FIDA et à mettre en place des mécanismes de suivi renforcés afin de garantir une exécution plus rapide, plus efficace et plus impactante des projets au bénéfice des populations rurales.