Cote d'Ivoire: Man - Un violent incendie ravage plusieurs magasins d'appareils électroménagers au Grand marché

24 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Saint-Tra Bi

Le Grand marché de Man a une nouvelle fois été le théâtre d'un violent incendie. Le sinistre, qui s'est déclaré dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juin 2026, aux environs de 23 heures, a détruit plusieurs magasins spécialisés dans la vente d'appareils électroménagers, causant d'importantes pertes matérielles.

Selon les premiers témoignages, le feu a pris naissance dans le secteur situé à proximité du bureau des transporteurs avant de se propager rapidement aux commerces voisins. Les appareils électroménagers, très prisés par les populations de Man, sont partis en fumée.

Alertés, les sapeurs-pompiers civils, appuyés par les pompiers militaires de l'aéroport de Man, sont intervenus avec le concours des forces de police et de gendarmerie. Grâce à leur mobilisation et au renfort d'un camion-citerne d'incendie de l'aéroport, le feu a pu être circonscrit peu après minuit, puis totalement maîtrisé.

Pendant toute la durée des opérations, une importante foule de riverains, de commerçants et de curieux s'est massée aux abords du marché. Les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif de sécurité afin de contenir la foule et de prévenir tout acte de pillage ou de vol.

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Présent sur les lieux, le maire de Man, Aboubacar Fofana Sidiki, a exprimé sa compassion et sa solidarité envers les commerçants sinistrés et leurs familles. Il a annoncé la volonté de la municipalité de construire un nouveau marché, plus moderne et mieux sécurisé, afin de prévenir les incendies récurrents qui frappent cette infrastructure commerciale.

Le premier magistrat de la commune a également salué le professionnalisme des sapeurs-pompiers ainsi que l'engagement de toutes les personnes ayant contribué à la maîtrise du sinistre.

À ce stade, les causes de l'incendie demeurent inconnues. Toutefois, ce nouveau drame rappelle les précédents incendies survenus en janvier et en décembre 2021, dont l'origine avait été attribuée à des courts-circuits électriques. Ces sinistres avaient alors réduit en cendres plusieurs boxes et magasins de vente de boubous traditionnels.

Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce nouvel incendie.

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