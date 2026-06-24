Cote d'Ivoire: Fête des pères - Plus de 1 500 chefs de famille honorés par l'Ong FEVAT à Ferkessédougou

À l'occasion de la célébration de la fête des pères, l'Organisation non gouvernementale Femmes Vaillantes du Tchologo (FEVAT) a rendu un vibrant hommage à plus de 1 500 pères de famille de la région du Tchologo.

La cérémonie, organisée le samedi 20 juin 2026 à Ferkessédougou, s'est déroulée avec le soutien des épouses de plusieurs membres du gouvernement.

L'initiative a notamment bénéficié de l'appui des épouses du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et haut patron de la cérémonie, Téné Birahima Ouattara, du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ainsi que du ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara.

La manifestation a rassemblé les autorités administratives, les élus, les cadres de la région ainsi qu'une importante population venue célébrer le rôle essentiel des pères dans la stabilité des familles et le développement de la société.

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Prenant la parole, la présidente de FEVAT, Sabé Assita, a expliqué que cette célébration vise à mettre en lumière l'engagement quotidien des hommes dans l'éducation, la protection et l'encadrement de leurs familles.

« Être père, ce n'est pas seulement donner la vie. C'est aussi protéger, écouter, accompagner et transmettre des valeurs », a-t-elle déclaré, saluant les nombreux exemples de pères responsables rencontrés par son organisation à travers ses différentes actions sociales.

Elle a également exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au Vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, tous deux originaires du Tchologo, pour leur attachement au développement de la région.

Intervenant au nom des épouses des membres du gouvernement associées à cette initiative, Mme Rokya Coulibaly a appelé les familles à profiter de cette célébration pour réfléchir aux nombreux défis auxquels est confrontée la jeunesse.

« Face aux nombreux fléaux qui menacent les jeunes aujourd'hui, nous avons besoin de pères présents, responsables et engagés auprès de leurs familles », a-t-elle insisté.

Représentant le parrain de la cérémonie, le vice-président du Conseil régional du Tchologo et sénateur, El Hadj Traoré Bamoudien, a salué une initiative qui contribue à valoriser la place du père au sein de la famille et son rôle dans la cohésion sociale.

Ému, il a remercié les organisateurs pour cette marque de reconnaissance.

« Merci d'avoir mis de la lumière sur nos visages de pères. À travers cette cérémonie, vous venez briser une longue tradition d'oubli des efforts fournis par les pères. Ceux-ci ont trop souvent été relégués au second plan, célébrés dans un silence pudique, presque invisible. Grâce à vous, cette injustice est en voie d'être réparée. C'est un symbole fort de reconnaissance qui touche nos coeurs », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, il a rappelé que la paternité constitue à la fois une responsabilité exigeante et une véritable bénédiction, avant d'inviter les pères du Tchologo à redoubler d'efforts dans l'éducation et l'encadrement des enfants afin de bâtir une région plus solidaire, plus prospère et tournée vers l'avenir.

La cérémonie s'est achevée par la remise de distinctions honorifiques et de présents à plusieurs personnalités ainsi qu'à plus de 1 500 pères de famille, dans une ambiance empreinte de reconnaissance et de convivialité.

Une manière, pour l'ONG FEVAT, de réaffirmer l'importance du rôle des pères dans la construction de familles fortes et d'une société harmonieuse.