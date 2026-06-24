Cote d'Ivoire: Processus électoral - Le Rhdp salue la réforme annoncée du système électoral

24 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Les Houphouëtistes satisfaits de l'avènement du nouvel organe électoral devant être mis en place. Le secrétariat exécutif du parti présidé par Ibrahima Cissé Bacongo, dans une déclaration le mardi 23 juin 2026, à son siège, à la rue Lepic, à Cocody, a salué la volonté du gouvernement de doter la Côte d'Ivoire d'une institution électorale inclusive et consensuelle. Claude Sahi Soumahoro, le secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication du Rhdp, au nom de M. Cissé Bacongo, a confié que la satisfaction quant à la réforme annoncée du système électoral « tire sa source de ce qu'une nouvelle page de l'organisation et de la gestion des élections va s'écrire en Côte d'Ivoire et nous faire oublier les contestations et les crises pré-et post-électorales ».

Il a déclaré que son parti note avec joie cette réforme qui a lieu dans un contexte marqué par la normalisation de la vie politique nationale et répond aux préoccupations exprimées depuis plusieurs années par de nombreux partis politiques de l'opposition, ainsi que par diverses organisations de la société civile.

« Le Rhdp a salué particulièrement les principes fondamentaux qui sous-tendent cette réforme, notamment la professionnalisation et l'efficacité de l'organisation matérielle des élections ; la garantie de la neutralité, de la transparence et de la sincérité du recensement ainsi que de la compilation des voies, le renforcement du contrôle, de la supervision et de la régularité du processus électoral », a-t-il fait savoir.

Claude Sahi Soumahoro a, en outre, affirmé que le Rhdp considère que cette réforme ambitieuse constitue une avancée historique susceptible de renforcer durablement la confiance entre les acteurs politiques, de prévenir les crises post-électorales et de favoriser davantage la stabilité institutionnelle du pays.

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Il a invité l'ensemble des formations politiques, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion ainsi que les acteurs du processus électoral à soutenir avec responsabilité, patriotisme et esprit républicain l'initiative prise par le Président de la République et son gouvernement.

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