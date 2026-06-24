Afrique: Mondial 2026 - La coopération ivoiro-allemande célébrée à Abidjan

À l'occasion de la troisième édition de son rendez-vous intitulé « Les Libérales Talk », la Fondation Friedrich Naumann (l'une des six fondations politiques allemandes présentes en Côte d'Ivoire) a organisé une journée sportive dédiée au football. L'événement s'est déroulé le 20 juin 2026, à son siège de Cocody-Danga, à Abidjan, dans le cadre de la rencontre de la Coupe du monde 2026 opposant l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, remportée par les Allemands sur le score de 2 - 1.

Cette initiative a rassemblé des représentants d'institutions publiques, des acteurs du mouvement sportif, notamment des fédérations, ainsi que des membres de la société civile, dans une atmosphère de convivialité et de partage.

Prenant la parole, Alexandra Heldt, directrice régionale de la Fondation Friedrich Naumann, a rappelé que le sport occupe une place importante dans les actions menées par son organisation. Elle a notamment mis en avant les enjeux liés à la promotion de la parité dans le sport, à l'inclusion des groupes marginalisés et au rôle du sport comme vecteur de cohésion sociale et de paix.

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« Dans cette dynamique, nous devons collaborer avec les acteurs locaux afin d'améliorer les conditions des sportifs, aussi bien au niveau amateur que professionnel », a-t-elle souligné.

Pour sa part, Dr Serge-Alain Ayekoé, directeur de la Vie fédérale et du Sport de haut niveau, invité en qualité de conférencier, s'est réjoui de cette rencontre, qui illustre l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne.

« L'Allemagne est la locomotive de l'Union européenne, tandis que la Côte d'Ivoire constitue un pôle économique majeur en Afrique de l'Ouest. Ces similitudes favorisent des relations solides entre nos deux pays. Le sport, en particulier, demeure un puissant facteur de rapprochement entre les peuples », a-t-il déclaré, tout en exprimant le souhait de voir cette coopération se renforcer dans plusieurs domaines.

Même satisfaction du côté de N'Goran Luc, représentant le directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu). Selon lui, cette initiative met en lumière la capacité du sport, et particulièrement du football, à servir d'outil diplomatique.

« C'est une très belle initiative. Au-delà de la compétition sportive, nous avons échangé sur la force du sport en général et du football en particulier en tant qu'instrument de diplomatie. Le football est capable de rapprocher les nations, de réunir les populations et, parfois même, de contribuer à la réconciliation de communautés divisées. C'est là toute son importance », a-t-il affirmé.

« Les Libérales Talk » est un espace de réflexion et d'échanges qui réunit régulièrement experts et citoyens autour de thématiques d'actualité. Cette édition consacrée à la Coupe du monde 2026 a également permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire.