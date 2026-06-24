Nairobi — « Face à ce qui s'est passé dans la cathédrale de Tous-les-Saints à Nairobi, où une réunion a été interrompue par des voyous qui, avec une immense arrogance, ont même menacé les policiers présents, nous sommes confrontés à un grave danger ! ». C'est ce qu'affirment les Évêques du Kenya dans leur lettre pastorale intitulée « Qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance », présentée hier, 23 juin, par Mgr Maurice Muhatia Makumba, Archevêque de Kisumu et président de la Conférence des Évêques catholiques du Kenya.

L'incident auquel ils font référence est l'attaque, survenue le 12 juin, contre la cathédrale de la Toussaint de l'Église anglicane du Kenya, à Nairobi, perpétrée par des jeunes non identifiés à moto, lors d'un forum public organisé pour débattre du budget national.

Après avoir maîtrisé les forces de sécurité, les assaillants ont fait irruption de force dans l'église ; certains avaient le visage couvert de masques pour dissimuler leur identité. Les voyous ont lancé des grenades lacrymogènes à l'intérieur du bâtiment et tiré des coups de feu, dispersant les personnes présentes ; ils ont ensuite brisé les vitraux de l'église et endommagé les véhicules garés à proximité.

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La police est finalement intervenue en tirant des coups de semonce.

« Nous avons assisté à un incident similaire dans une église lors d'un office religieux il y a quelques mois et, par conséquent, nous condamnons une nouvelle fois ces actes de violence commis à l'intérieur d'un lieu de culte, qui constituent une profanation flagrante d'un lieu sacré et une grave violation des droits constitutionnels à la liberté de réunion, d'association et d'accès à l'information », affirment les Évêques catholiques.

L'attaque du 12 juin a également été condamnée par le Conseil national des Églises du Kenya (NCCK), la plus grande instance de coordination des Églises protestantes et des organisations chrétiennes du Kenya. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le Conseil a qualifié cet incident de « manque de respect flagrant et déplorable envers un lieu de culte ». Sans nommer les responsables, le NCCK a qualifié cette attaque de « soutenue par l'État » et ordonnée par un fonctionnaire du gouvernement.

Les Évêques catholiques font également remarquer que de telles formes de violence pourraient avoir des commanditaires politiques. « Nous craignons que l'opinion publique ne s'inquiète de plus en plus de voir le vandalisme bénéficier d'un soutien officiel. Le gouvernement peut-il dissiper ce soupçon dans l'esprit des citoyens ? Existe-t-il une volonté politique de lutter contre la menace du vandalisme ou cela ne relève-t-il pas des intérêts de l'élite politique ? », demandent les Évêques.

Le Conseil interreligieux du Kenya a commenté l'attaque en déclarant : « Aucune menace ni aucun acte de violence ne dissuadera les Kenyans d'exercer leurs droits ». Le Conseil a ensuite ajouté : « Nous demandons aux forces de l'ordre de protéger les manifestations pacifiques et de traduire les responsables en justice ».

Le Conseil suprême des musulmans du Kenya a lui aussi condamné cette attaque. Dans une déclaration, le Conseil a qualifié l'assaut contre l'église anglicane de « manifestation inacceptable d'intolérance politique » et a demandé que des mesures immédiates soient prises à l'encontre des responsables.