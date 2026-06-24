Sénégal: Maram Kairé intégre le Conseil consultatif mondial sur l'avenir du spatial

Le Directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Maram Kairé, vient d'être nommé membre du Global Space Futures Advisory Council de Seraphim Space, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'investissement dans le secteur spatial. Cette instance consultative internationale a été mise en place le 15 avril dernier lors du Space Symposium de Colorado Springs, aux États-Unis.

Cette nomination constitue une nouvelle reconnaissance internationale pour le scientifique sénégalais, figure majeure du développement des sciences spatiales en Afrique. En acceptant cette invitation, Maram Kairé a salué le rôle joué par Seraphim dans la structuration de l'écosystème spatial mondial.

« Le parcours remarquable de Seraphim et son leadership dans la construction de l'écosystème mondial de l'investissement spatial au cours de la dernière décennie sont véritablement inspirants. L'ampleur de votre vision, qui couvre l'innovation, l'investissement, la géopolitique et l'impact à long terme sur la planète, résonne fortement avec les ambitions stratégiques que nous développons actuellement en Afrique », a-t-il déclaré.

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Pour la présidente du Conseil consultatif mondial, Candace Johnson, l'arrivée du responsable sénégalais permettra d'enrichir les réflexions stratégiques de l'organisation.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée d'apporter une perspective africaine aux réflexions du Conseil sur l'avenir du spatial, de la géointelligence, de la résilience, du développement durable et de la coopération internationale », a-t-elle souligné.

Elle a également mis en avant l'expertise scientifique de Maram Kairé, notamment sa participation à plusieurs missions de la NASA consacrées à l'observation des occultations stellaires dans le cadre des programmes New Horizons et Lucy.