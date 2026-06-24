Ethiopie: Le Parti du Tigray salue les restrictions américaines en matière de visas et exige la fin des actions hostiles

Addis Ababa — Les restrictions en matière de visas imposées par les États-Unis à l'encontre des partisans de la ligne dure du Front populaire de libération du Tigray(TPLF) et de leurs familles proches envoient un message sans équivoque à ce groupe, l'invitant à cesser immédiatement toutes ses activités hostiles et déstabilisatrices, a déclaré Almaz Gebretsadik, chef du secrétariat du Parti de solidarité démocratique du Tigray (Simret).

Lors d'un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), cette ancienne haute responsable de l'administration provisoire du Tigrray a souligné que cette mesure contribuerait à amener le groupe à réfléchir et favoriserait la mise en oeuvre complète et sans entrave de l'accord de cessation des hostilités de Pretoria.

Elle a révélé que cette faction extrémiste menait activement des campagnes de recrutement forcé à grande échelle ciblant les jeunes dans le but de relancer le conflit militaire.

Les jeunes qui refusent de s'y conformer sont contraints de rejoindre la branche armée, en application d'un décret régional de mobilisation adopté illégalement, a précisé la responsable.

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Almaz a en outre révélé que les jeunes fuient la région pour échapper au recrutement forcé, migrant en grand nombre vers Addis-Abeba et d'autres localités plus sûres à travers le pays, au mépris total de la campagne de mobilisation.

La responsable du Secrétariat a affirmé que ces éléments hostiles à la paix agissent de concert avec des forces étrangères hostiles dans le cadre d'un projet de déstabilisation baptisé « Tsimdo », visant à affaiblir systématiquement l'Éthiopie.

Cette alliance contre nature entre des mandataires nationaux et des acteurs extérieurs indique clairement que des préparatifs sont en cours pour déclencher une nouvelle vague d'hostilités, a-t-elle souligné.

Almaz a averti que l'objectif principal de « Tsimdo » est de perturber la stabilité durement acquise par l'Éthiopie, en maintenant le pays prisonnier d'un cycle continu d'insécurité et de troubles intérieurs.

Elle a observé que le groupe extrémiste TPLF se positionne de plus en plus comme un instrument docile de ce programme chaotique, forgeant activement des alliances avec des forces étrangères pour faire avancer ces objectifs perturbateurs.

En conséquence, la dirigeante a exhorté la jeunesse du Tigray à dire collectivement « ça suffit » à ces dirigeants intransigeants qui compromettent leur avenir et s'associent à des acteurs extérieurs dans le seul but de prolonger leur emprise illégitime sur le pouvoir.

En conclusion de son intervention, Almaz a appelé toutes les organisations politiques alternatives à mettre de côté leurs divergences, à unir leurs efforts et à former un front uni pour contrer et mettre fin à cette trajectoire destructrice.