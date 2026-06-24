Afrique de l'Est: Le directeur de la CEA salue l'Éthiopie comme un modèle de réforme transformatrice

Addis Ababa — Le sous-secrétaire général des Nations unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Claver Gatete, a salué l'Éthiopie comme un exemple remarquable de réforme transformatrice.

Le secrétaire exécutif a cité les réalisations du pays en matière de restauration de l'environnement, d'énergies renouvelables, de transports durables et d'aviation comme preuves de son influence mondiale croissante.

S'exprimant lors du sommet « Ethiopia Delivers », M. Gatete a mis en avant l'ambitieuse initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie, la transformation énergétique impulsée par le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), la transition du pays vers la mobilité électrique et l'expansion continue d'Ethiopian Airlines comme piliers essentiels soutenant la trajectoire de développement de l'Éthiopie.

Selon le secrétaire exécutif de la CEA, ces initiatives démontrent comment des réformes stratégiques et des investissements à long terme peuvent stimuler une croissance inclusive tout en favorisant la durabilité et la résilience économique.

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M. Gatete a en outre souligné que la montée en puissance de l'Éthiopie sur la scène internationale se reflète peut-être le plus clairement dans sa sélection pour accueillir la COP32, qualifiant cette décision de reconnaissance forte du leadership du pays en matière d'action climatique et de développement durable.

« Le choix de l'Éthiopie pour accueillir la COP32 envoie un message fort : l'Afrique ne se contente pas de réagir aux défis mondiaux, mais contribue de plus en plus à élaborer des solutions et à orienter les débats mondiaux », a-t-il souligné.

Réaffirmant l'engagement de la CEA envers le programme de développement de l'Éthiopie, M. Gatete a promis le soutien continu de la Commission aux efforts de réforme du pays et à ses aspirations plus larges en matière de transformation économique, tout en soulignant l'importance de faire progresser les objectifs collectifs de développement de l'Afrique.

Le sommet, organisé sous le thème « De la réforme au changement durable », a également donné lieu à une intervention du Premier ministre Abiy Ahmed, qui a appelé les Éthiopiens à maintenir l'élan du développement national et à tirer parti des acquis obtenus grâce à des années de réformes.

Le Premier ministre a souligné que la construction de la nation reste une responsabilité partagée et permanente, qui nécessite la participation active de tous les citoyens.

Évoquant des réalisations marquantes telles que le GERD, le Premier ministre a noté que les progrès de l'Éthiopie sont le résultat de choix délibérés ancrés dans l'esprit du Medemer -- une philosophie centrée sur l'unité, la coopération et le progrès collectif.

« Nos réformes ne sont pas une fin en soi ; elles constituent les fondations que nous posons pour les générations qui nous succéderont », a déclaré Abiy.

Soulignant le caractère intergénérationnel du développement, le Premier ministre a exhorté les Éthiopiens à perpétuer les acquis d'aujourd'hui et à oeuvrer pour des progrès encore plus grands à l'avenir.

« J'appelle chaque Éthiopien à perpétuer cet esprit, à prendre le relais de ce que nous avons construit et à aller encore plus loin », a-t-il déclaré.