Ethiopie: Le président Taye reçoit les lettres de créance de onze ambassadeurs

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a reçu aujourd'hui les lettres de créance de onze ambassadeurs nouvellement nommés et accrédités en Éthiopie.

Ces ambassadeurs représentent l'Arabie saoudite, le Congo, le Portugal, le Nigeria, le Sri Lanka, le Malawi, le Ghana, l'Uruguay, la Slovaquie, Madagascar et l'Ouzbékistan.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nebiat Getachew, qui était présent lors de cette cérémonie, a déclaré que le président avait souhaité la bienvenue aux ambassadeurs et souligné l'engagement de l'Éthiopie à approfondir ses partenariats tant bilatéraux que multilatéraux.

Le président a également discuté avec les ambassadeurs des moyens permettant à l'Éthiopie de renforcer davantage ses relations diplomatiques avec leurs pays dans des domaines couvrant les dimensions économique, politique et sociale.

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De plus, le président Taye Atske Selassie a souligné l'importance d'étendre la coopération dans des domaines clés, notamment la collaboration économique, l'engagement politique et le renforcement des liens entre les peuples.

De leur côté, les ambassadeurs ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération globale et les relations entre les peuples au cours de leur mandat en Éthiopie.

Parmi les ambassadeurs, l'ambassadeur du Portugal, Jorge Pereira Do Nascimento, a déclaré que l'Éthiopie lui avait fait forte impression, décrivant le pays comme une nation ancienne, riche sur le plan culturel et jouant un rôle de premier plan dans les affaires diplomatiques -- notamment grâce à son rôle d'hôte du siège de l'Union africaine et à ses liens historiques avec les Nations unies.

Il a souligné les liens de longue date entre le Portugal et l'Éthiopie, évoquant des siècles de relations et exprimant son espoir de renforcer la coopération dans des domaines tels que l'énergie, la gestion des ressources en eau, la culture, le tourisme et la coordination multilatérale.

L'ambassadeur du Nigeria, Nasir Amino, a décrit l'Éthiopie comme une économie en pleine croissance et a souligné l'importance de la coopération entre l'Éthiopie et le Nigeria.

Renforcer la connectivité et approfondir la coopération, notamment par le biais d'investissements accrus, d'un soutien au développement industriel et d'une coordination au sein des instances internationales et de l'Union africaine, constitueront ses priorités au cours de son mandat.

L'ambassadeur du Ghana, M. McArios Akanbong, a souligné l'importance historique, géopolitique et diplomatique de l'Éthiopie, tout en réaffirmant les relations de longue date entre le Ghana et l'Éthiopie, qui remontent à la coopération des débuts de l'indépendance.

L'ambassadeur Akanbong a déclaré qu'il s'efforcerait de mettre en oeuvre les accords existants dans des domaines tels que le tourisme, l'éducation et le commerce.

Il a souligné la nécessité d'un engagement plus étroit entre les secteurs privés des deux pays, notant le renforcement des liaisons aériennes entre Addis-Abeba et Accra.

L'ambassadrice du Sri Lanka, Nirmala Indum, a fait part de son intention de travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie et les institutions régionales.

Elle a évoqué son intention d'étendre la coopération notamment par le biais des échanges entre les peuples, de l'éducation, de la collaboration entre les jeunes, de l'agriculture et des initiatives liées à l'eau et à l'irrigation, entre autres.