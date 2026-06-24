Afrique de l'Est: Le président de la CEA félicite le gouvernement et le peuple éthiopiens pour le bon déroulement des élections

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a salué aujourd'hui le gouvernement et le peuple éthiopiens pour le bon déroulement des 7e élections législatives qui se sont tenues le 1er juin 2026.

Il a également félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et le Parti de la prospérité pour leur remarquable victoire, qui leur a permis d'obtenir la majorité lors de ces élections, comme l'a annoncé la Commission électorale nationale éthiopienne.

Selon le président, le processus électoral a démontré l'engagement des Éthiopiens à consolider davantage la démocratie en tant que fondement du développement socio-économique.

Il a en outre souligné le professionnalisme et l'engagement dont a fait preuve la Commission électorale nationale éthiopienne pour assurer le bon déroulement des élections législatives.

Le président de la CUA a réitéré l'engagement de la Commission de l'UA à consolider la gouvernance démocratique dans les États membres de l'UA grâce à des processus électoraux crédibles, pacifiques et transparents.