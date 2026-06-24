Niger: Mahmoud Sallah, le chef du Front patriotique pour la libération, libéré par l'armée nationale

Au Niger, le mouvement rebelle FPL (Front patriotique de libération, NDLR) a annoncé lundi 22 juin 2026 la libération de son chef, Mahmoud Sallah, détenu en Libye depuis son arrestation par l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Le FPL, connu pour ses sabotages du pipeline qui transporte le pétrole nigérien vers le Bénin, réclame la libération du président nigérien renversé en 2023 Mohamed Bazoum. Un temps proches de Khalifa Haftar, les autorités nigériennes se sont récemment rapprochées du gouvernement de Tripoli.

Dans son communiqué annonçant la libération de Mahmoud Sallah, lundi 22 juin 2026, le Front patriotique de libération remercie Saddam Haftar, fils de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. C'est son armée qui avait arrêté le chef du FPL début 2025.

La libération de Mahmoud Sallah est une réponse du camp Haftar aux autorités nigériennes, explique Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye au Royal United Services Institute de Londres. Car le même jour, Niamey avait remis en liberté et renvoyé à Tripoli une vingtaine de ressortissants libyens qui avaient été arrêtés dans la région de Zinder et étaient emprisonnés au Niger depuis près d'un an. Un geste vu comme un affront par Benghazi, qui souhaitait les récupérer.

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Car parmi eux figure Barhadine Medoun Refi, très actif dans le sud libyen, membre de la tribu des Ouled Souleyman, comme Mohamed Bazoum, et proche de personnalités précédemment liées au camp de Khalifa Haftar, qui ont depuis rejoint celui de Tripoli. Sa libération est donc vue comme un geste d'amitié du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nigérien (CNSP) envers Tripoli, où le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine a séjourné la semaine dernière.

Niamey « a insulté la famille Haftar »

« Jusqu'à il y a un an et demi - deux ans, Niamey était surtout fier d'être proche de la famille Haftar. Aujourd'hui, on voit exactement l'inverse. Aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est une junte à Niamey qui est beaucoup plus disposée à montrer des gestes d'amitié par rapport à Tripoli et qui a finalement hier insulté la famille Haftar en procédant à une libération vers Tripoli et non pas une libération vers Benghazi. C'est pour ça que Benghazi a répondu en libérant un opposant de la junte de Niamey par rapport à ce qui a été perçu comme un affront », explique Jalel Harchaoui.

Dans son communiqué, le FPL signale que 14 de ses membres restent à ce jour détenus en Libye.