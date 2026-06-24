Afrique: Le président de la République souligne la disposition de l'Algérie à renforcer ses partenariats avec plusieurs pays à travers divers projets

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné lors de l'inauguration, lundi au Palais des expositions, de la 57e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), la disposition de l'Algérie à renforcer ses partenariats économiques avec plusieurs pays à travers divers projets d'investissement.

A l'entame de sa visite de la Foire, le président de la République s'est d'abord arrêté au pavillon de l'Espagne, dont la participation en tant qu'invitée d'honneur de cette édition témoigne de la dynamique positive que connaissent les relations algéro-espagnoles, tout en offrant l'opportunité de renforcer la coopération bilatérale et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat entre les entreprises des deux pays dans plusieurs secteurs stratégiques.

Lors de son passage au pavillon du Sultanat d'Oman, le président de la République a invité les entreprises économiques de ce pays frère à rejoindre la dynamique que connaît le secteur de la production du rond à béton en Algérie, d'autant que les portes de la coopération entre les deux pays sont "grandes ouvertes", se félicitant du niveau atteint par les relations de coopération algéro-omanaises.

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Au pavillon de la République du Tchad, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à poursuivre et à accompagner la mise en oeuvre des projets convenus récemment entre les deux parties, notamment les projets d'exploration gazière et pétrolière au Tchad en partenariat avec l'Algérie, et de l'exploitation de l'argile destinée à l'industrie du ciment, tout en réaffirmant la disponibilité de l'Algérie à contribuer à la réalisation d'une cimenterie dotée de la capacité de production souhaitée par les autorités tchadiennes.

Le président de la République a également évoqué d'autres projets communs convenus entre les deux pays, dont le projet de réalisation d'une raffinerie de pétrole au Tchad et le renforcement du réseau électrique de ce pays frère avec l'accompagnement de l'Algérie.

Le président de la République a, par là même, mis en avant la dynamique des relations bilatérales, particulièrement après l'ouverture de la ligne aérienne Alger-N'Djamena.

Visitant le pavillon de l'Etat de Palestine, pays frère, le président de la République a exprimé son admiration pour la participation palestinienne, soulignant que les arts et la production industrielle et artisanale présentés à cette occasion reflètent la profondeur civilisationnelle de l'Etat de Palestine et montrent que malgré les destructions à Ghaza, "il y a de la vie et l'espoir que la situation s'améliore".

"Même si nous devions rester seuls sur la scène internationale, la Palestine ne disparaîtra pas et demeurera debout jusqu'au recouvrement de son indépendance totale", a-t-il soutenu.

Au pavillon de la Tunisie, le président de la République a salué le niveau des relations bilatérales entre les deux pays frères, soulignant la forte volonté du président tunisien, M. Kaïs Saïed, de relancer l'économie tunisienne.

Au niveau du pavillon du ministère de la Défense nationale, le président de la République a salué le niveau atteint par l'industrie militaire nationale, insistant sur la nécessité d'accorder la priorité à la production nationale et de réduire le recours à l'importation de pièces de rechange, à l'exception de celles relevant de "technologies de pointe", compte tenu des "capacités humaines dont dispose l'Algérie, notamment des ingénieurs hautement qualifiés". "Il est temps de leur donner l'opportunité de contribuer au développement de l'économie nationale", a-t-il dit.

Au stand de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), le président de la République a mis en exergue l'importance des projets ferroviaires en cours de réalisation dans le cadre de la dynamique de développement que connaît le pays.

Placée sous le slogan "Confiance et stabilité pour une croissance durable", la 57e FIA réunit 781 entreprises nationales et étrangères représentant 36 pays, dont l'Espagne, invitée d'honneur de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 27 juin.