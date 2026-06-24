Algérie: Des experts soulignent le rôle central du pays dans la réalisation du développement économique continental

ALGER — Des experts en économie ont souligné, mardi à Alger, le rôle central de l'Algérie dans la réalisation du développement économique continental, notamment à travers le lncement de plusieurs grands projets structurants, ainsi que sa vision stratégique visant à renforcer l'intégration africaine.

Lors d'une séance-débat consacrée à "La coopération Sud-Sud et la position de l'Algérie à la lumière des mutations géopolitiques mondiales", organisée en marge de la Foire internationale d'Alger (FIA), les intervenants ont qualifié l'Algérie de "locomotive du continent africain", à travers la concrétisation de plusieurs projets à dimension continentale, notamment la route transsaharienne, le gazoduc transsaharien (Nigeria-Niger-Algérie), les projets ferroviaires, et le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, outre la réalisation de centrales électriques dans des pays africains.

A cet effet, le président d'Algeria Investment Conference (AIC), Racim Benghanem, a assuré que l'Algérie avait contribué, au fil des années et de manière significative, au renforcement du processus de développement continental et de la stabilité sécuritaire, tout en participant à de nombreuses initiatives, à l'instar du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et de la création de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Il a également rappelé que l'Algérie avait accueilli la Foire commerciale intra-africaine (IATF), du 4 au 10 septembre 2025, un événement ayant "permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération Sud-Sud et offert aux entreprises algériennes l'opportunité de faire connaître et de promouvoir leurs produits sur le marché africain, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, contribuant ainsi à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures".

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De son côté, Chiraz Bensemmane, directrice de Pitch World Fast, cabinet de consulting spécialisée dans le business développement, a appelé les entreprises algériennes à tirer pleinement profit des avantages qu'offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) aux Etats membres et à coordonner les efforts Sud-Sud afin de réduire les coûts de production et de transport, et de rendre les différents produits plus accessibles à des prix raisonnables.

Elle a, en outre, salué les efforts des pouvoirs publics visant à consolider la présence de l'Algérie sur le continent africain, particulièrement à travers l'ouverture de lignes aériennes vers plusieurs capitales africaines, l'organisation d'expositions dédiées aux produits algériens à l'étranger, et la participation à d'autres salons internationaux, autant d'initiatives de nature à élargir la présence géographique des produits algériens.

Pour sa part, l'expert en économie, Mahfoud Kaoubi, a mis en avant le rôle pivot de la diplomatie économique dans la consolidation de la présence de l'Algérie au sein des pays africains, notamment dans le contexte des mutations géopolitiques actuelles, appelant à une exploitation optimale et rationnelle des opportunités offertes et au développement de partenariats étrangers.

A noter que la 57e édition de la FIA se poursuit jusqu'au 27 juin courant avec la participation de plus de 781 exposants, dont 202 exposants étrangers représentant 36 pays, parmi lesquels l'Espagne, invitée d'honneur de la FIA.