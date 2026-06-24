Afrique: L'Algérie et le Niger renforcent leur coopération dans les travaux publics et la formation des compétences

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, accompagné du ministre nigérien de l'Equipement et des Infrastructures, Salissou Mahaman Salissou, a effectué une visite de travail à l'Ecole supérieure de management des travaux publics (ESMTP) de Sidi Abdellah (Alger), indique mardi un communiqué du ministère.

Cette visite a été effectuée à l'issue d'une séance de travail bilatérale élargie, au siège du ministère, consacrée au suivi de la mise en oeuvre des accords de coopération issus de la 2e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne, tenue les 23 et 24 mars 2026 à Niamey.

A cette occasion, la délégation nigérienne a pris connaissance des spécialités et programmes de formation dispensés à l'ESMTP, dont elle a visité les structures pédagogiques, les salles de cours et les espaces techniques, avant de suivre des explications détaillées sur les méthodes de formation et d'encadrement adoptés pour la préparation des compétences dans les domaines de la gestion et du suivi des projets de travaux publics.

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La délégation a également pris connaissance des efforts déployés en matière de formation et de qualification des cadres spécialisés, dans l'objectif d'améliorer les performances administratives et techniques du secteur des travaux publics et de renforcer les capacités de suivi et de réalisation des projets d'infrastructures.

Cette visite a, par ailleurs, permis aux deux parties d'échanger les vues sur les moyens de développer la formation spécialisée et de renforcer la coopération bilatérale en matière de développement des ressources humaines et de partage d'expertises, en vue d'améliorer l'efficacité dans la réalisation des grands projets de travaux publics entre les deux pays.

A noter que cette visite s'est déroulée en présence du Directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, Abed Hallouz, et du Secrétaire général du Comité de liaison de la Route transsaharienne (CLRT), Mohamed Ould Mohamedi.