Sénégal: En Allemagne, une visite centrée sur l'économie pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye était en Allemagne pour une visite de 48 heures, qui a pris fin ce mardi 23 juin 2026. Il s'agissait de la première visite d'un responsable africain depuis l'arrivée au pouvoir de Friedrich Merz. Le président sénégalais a rencontré le chancelier et le président de la République Frank-Walter Steinmeier. Il a également participé à un forum économique, alors que Dakar cherche à attirer des investisseurs étrangers, notamment du secteur privé.

L'Allemagne et le Sénégal travaillent ensemble depuis des décennies dans l'aide au développement, la politique énergétique ou éducative mais les échanges économiques et les relations politiques entre les deux pays étaient jusqu'à présent moins centrales.

L'ambassadeur allemand à Dakar souligne que les milieux économiques allemands ont, dans le passé, davantage investi dans des pays anglophones comme le Ghana, le Kenya ou le Nigeria. Cela doit changer. C'est le message qu'a voulu faire passer le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye lors d'un forum économique germano-sénégalais, comme lors de sa rencontre avec le chancelier Merz.

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« Les entreprises allemandes ont toute leur place au Sénégal. D'autant plus que nous apprécions la qualité des produits et des services allemands », a déclaré le président.

240 millions d'euros d'accords

La visite axée sur la vision Sénégal 2050 a abouti à 240 millions d'euros d'accords. L'énergie et notamment le développement du renouvelable, avec le solaire, comme l'électrification de villages, figurent parmi les projets évoqués, comme le soutien aux PME ou la formation professionnelle avec les métiers de l'industrie automobile avec le groupe Daimler Trucks. Dans le domaine médical, on peut citer la production locale de matériel de dialyse avec le groupe Braun. Bassirou Diomaye Faye a aussi rencontré une filiale santé du géant Siemens pour parler de l'équipement des hôpitaux sénégalais.

Friedrich Merz a également salué le développement des relations économiques entre les deux pays et salué le nouveau code des investissements sénégalais plus favorables aux investisseurs étrangers. « Il y a de plus en plus d'entreprises allemandes qui veulent s'engager au Sénégal et notre gouvernement veut soutenir cette tendance, indique Friedrich Merz. Le Sénégal est un pays dynamique avec une population jeune. »

Le chancelier allemand a également salué le rôle joué par le Sénégal dans la région, notamment au Sahel, marquée par une forte instabilité.