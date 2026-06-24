Burkina Faso: Emprisonné depuis janvier 2024, l'opposant Guy Hervé Kam hospitalisé après des soucis de santé

24 Juin 2026
Radio France Internationale

Au Burkina Faso, Guy Hervé Kam, l'avocat, co-fondateur du Balai citoyen et leader du mouvement politique Sens emprisonné - sans procès - depuis janvier 2024 a été hospitalisé après des problèmes de santé début juin.

Le 3 juin dans sa cellule de la MACA, Guy Hervé Kam est pris de douleur dans l'épaule et dans le dos. Des douleurs suffisamment préoccupantes pour que son transfert dans un hôpital soit justifié.

Compte tenu de la qualité du prisonnier - l'avocat et leader politique est emprisonné depuis plus deux ans pour complot contre la sûreté de l'État - ce transfert engendre un dispositif sécuritaire conséquent. C'est ainsi que de nombreux véhicules blindés, une cinquantaine de militaires, ont bouclé le quartier de Ouaga 2000 où se trouve la polyclinique internationale de Ouagadougou, anciennement « clinique du coeur ».

Prisonnier le plus célèbre du Faso

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Là, suite à différents examens, il est décidé de l'hospitalisation de l'un des prisonniers les plus célèbres du Burkina Faso. Une semaine d'hospitalisation qui ne s'est pas faite sans mal, tant les responsables de l'hôpital ont dû parlementer avec les militaires qui ne voulaient pas laisser Guy Hervé Kam hors de sa cellule de la MACA.

Finalement ces derniers se sont rendus aux arguments des médecins tout en filtrant scrupuleusement les allées et venues du personnel et des patients de la clinique.

Le 10 juin, Guy Hervé Kam est sorti de la clinique pour rejoindre sa cellule. Plusieurs sources affirment qu'il va mieux même s'il reste sous traitement médical et sous surveillance militaire.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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