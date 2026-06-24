Algérie: Une opportunité pour renforcer la participation du citoyen à la vie politique, selon les partis

ALGER — Les animateurs des meetings politiques tenus mardi, au 15 e jour de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, ont assuré que cette échéance électorale représentait une opportunité pour renforcer la participation du citoyen à la prise de décision politique.

Au cours d'un rassemblement populaire organisé à El Tarf, le secrétaire général du Front du militantisme national (FMN), Abdallah Haddad, a affirmé qu'une forte participation à ce rendez-vous électoral représenterait "un message fort reflétant l'attachement du citoyen à la poursuite de la construction institutionnelle et au renforcement du processus démocratique".

Il a soutenu aussi qu'une "forte affluence aux urnes illustrera la prise de conscience des citoyens concernant l'importance d'un engagement résolu dans le renforcement du processus démocratique".

A Chlef, le Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a signalé que les prochaines législatives représentaient "une étape politique et constitutionnelle importante, et aussi une occasion offrant au citoyen l'opportunité de contribuer directement à la prise de décision politique à travers ses représentants à l'APN".

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Au cours d'un meeting tenu à Aflou, la présidente du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a appelé à une participation massive aux prochaines législatives, estimant que celles-ci seront une halte importante pour la consécration du processus démocratique et l'ancrage de la culture de la participation politique.

De son côté, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani-Cherif, a fait savoir, lors d'un rassemblement à Ouargla, que la consolidation de la mission du Parlement s'adossait au choix de candidats pleinement conscients de l'étendue de la responsabilité et de la confiance qui leur est accordée.

Le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a soutenu, lors d'un meeting à Ouled Djellal, que cette échéance électorale constituait "une occasion pour renforcer la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat", considérant qu'une large participation était un "devoir national".

A Annaba, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a déclaré qu'une large participation au scrutin était "un moyen démocratique efficace" pour soutenir le processus de développement et défendre les droits sociaux et économiques des citoyens. Elle a ajouté qu'une "forte participation consoliderait les acquis et ouvrirait la voie à d'autres réalisations répondant aux aspirations des citoyens".

Pour sa part, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, a appelé, depuis Bejaia, les électeurs "à faire confiance à la liste du RCD", précisant que le développement local constituait l'axe central du programme électoral de son parti.

Lors d'un rassemblement populaire à Batna, le président du parti "Sawt Echaab", Lamine Osmani, a plaidé pour une forte participation aux législatives qui constituent, a-t-il dit, "une opportunité pour contribuer au parachèvement du processus de développement que connait le pays et consolider les acquis réalisés à tous les niveaux".

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a, quant à lui, exhorté les citoyens, lors d'une rencontre à Mila, à "participer massivement au scrutin pour former un Parlement fort, à même de porter les préoccupations des citoyens, de défendre leurs intérêts et de remplir pleinement son rôle en tant qu'institution au service de la nation et des citoyens".

A Annaba, le président du parti "El Fadjr El-Djadid", Tahar Benbaibeche, a indiqué qu'une "forte affluence des citoyens aux bureaux de vote contribuera à la construction d'institutions capables de répondre à leurs aspirations".

Lors d'une rencontre organisée à Tipasa, le président du Conseil national de la choura du Mouvement El Bina, Nasreddine Salem, a rappelé que le programme du parti qu'il représente reflétait "le sentiment d'appartenance à la Nation et de fidélité au legs des Chouhada".