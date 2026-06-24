Algérie: Lancement de la carte 'Waqar' au profit des retraités et des ayants droit

ALGER — La Caisse nationale des retraites (CNR) a signé une convention de partenariat avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), en vertu de laquelle a été lancée la carte "Waqar", permettant aux retraités et aux ayants droit de bénéficier d'avantages spécifiques dans le domaine du transport ferroviaire, indique mardi un communiqué de la Caisse.

"Cette carte permet de bénéficier d'une réduction de 50% sur les tarifs des billets de voyage sur l'ensemble des lignes exploitées par la SNTF, y compris la ligne internationale Alger-Tunis, ce qui facilitera le déplacement des retraités et leur offrira des conditions de voyage avantageuses à des tarifs préférentiels", précise la même source.

"L'entrée en vigueur effective de cette carte est prévue à partir du 1er juillet prochain, à travers l'ensemble des guichets de vente et points de service relevant de la SNTF".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la coopération entre la CNR et la SNTF, à travers "la conjugaison des efforts pour développer les services à caractère social au profit des retraités, et renforcer leur accès à de nouveaux avantages, en vue d'améliorer leurs conditions de vie et répondre à leurs besoins quotidiens".

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Cette convention reflète la volonté des deux parties "de promouvoir le principe de solidarité nationale et d'améliorer le service public, à travers la mise à disposition de solutions pratiques et de services de qualité au profit des retraités, en reconnaissance de leurs parcours et contributions au service de la patrie", ajoute le communiqué.

Dans ce cadre, la CNR réaffirme sa volonté de poursuivre ses efforts visant à élargir le réseau des services et des avantages accordés aux retraités, à travers le lancement d'initiatives et de nouveaux partenariats, à même d'"améliorer leur qualité de vie et de leur offrir des services de proximité plus efficaces", conformément aux orientations des hautes autorités du pays visant à "promouvoir le service public et à consacrer la dimension sociale", conclut le communiqué.