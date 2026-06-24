Afrique: Coupe du monde 2026 - Six matchs au programme ce mercredi, avec le Brésil, le Maroc et le Mexique en vedette

La Coupe du monde 2026 se poursuit ce mercredi 24 juin avec six rencontres décisives dans les groupes A, B et C. Plusieurs équipes joueront leur qualification pour le prochain tour, tandis que les favoris tenteront de confirmer leur statut.

Programme des matchs (heure tunisienne)

20h00 : Suisse - Canada

20h00 : Bosnie-Herzégovine - Qatar

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23h00 : Écosse - Brésil

23h00 : Maroc - Haïti

02h00 (mercredi 25 juin) : République tchèque - Mexique

02h00 (mercredi 25 juin) : Afrique du Sud - Corée du Sud

L'affiche de la soirée opposera le Brésil à l'Écosse à partir de 23h00. La Seleção, l'une des favorites du tournoi, cherchera à poursuivre sa marche en avant face à une équipe écossaise qui n'a plus droit à l'erreur.

Dans le même temps, le Maroc défiera Haïti dans une rencontre importante pour la qualification. Les Lions de l'Atlas tenteront de confirmer leur bon parcours et de sécuriser leur place au tour suivant.

À 20h00, le groupe B sera à l'honneur avec les confrontations Suisse-Canada et Bosnie-Herzégovine-Qatar, deux matchs qui pourraient s'avérer décisifs dans la lutte pour les premières places.

Enfin, la dernière session de la nuit verra le Mexique affronter la République tchèque à 02h00. Les Mexicains espèrent conclure la phase de groupes sur une victoire et conserver leur dynamique avant les matchs à élimination directe. Au même moment, l'Afrique du Sud sera opposée à la Corée du Sud dans un duel crucial pour l'avenir des deux sélections.

Cette journée s'annonce particulièrement spectaculaire, avec plusieurs qualifications en jeu et des favoris déterminés à poursuivre leur route vers le sacre mondial.