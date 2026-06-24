Afrique: Coupe du monde 2026 - Six matchs au programme ce mercredi, avec le Brésil, le Maroc et le Mexique en vedette

24 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La Coupe du monde 2026 se poursuit ce mercredi 24 juin avec six rencontres décisives dans les groupes A, B et C. Plusieurs équipes joueront leur qualification pour le prochain tour, tandis que les favoris tenteront de confirmer leur statut.

Programme des matchs (heure tunisienne)

20h00 : Suisse - Canada

20h00 : Bosnie-Herzégovine - Qatar

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

23h00 : Écosse - Brésil

23h00 : Maroc - Haïti

02h00 (mercredi 25 juin) : République tchèque - Mexique

02h00 (mercredi 25 juin) : Afrique du Sud - Corée du Sud

L'affiche de la soirée opposera le Brésil à l'Écosse à partir de 23h00. La Seleção, l'une des favorites du tournoi, cherchera à poursuivre sa marche en avant face à une équipe écossaise qui n'a plus droit à l'erreur.

Dans le même temps, le Maroc défiera Haïti dans une rencontre importante pour la qualification. Les Lions de l'Atlas tenteront de confirmer leur bon parcours et de sécuriser leur place au tour suivant.

À 20h00, le groupe B sera à l'honneur avec les confrontations Suisse-Canada et Bosnie-Herzégovine-Qatar, deux matchs qui pourraient s'avérer décisifs dans la lutte pour les premières places.

Enfin, la dernière session de la nuit verra le Mexique affronter la République tchèque à 02h00. Les Mexicains espèrent conclure la phase de groupes sur une victoire et conserver leur dynamique avant les matchs à élimination directe. Au même moment, l'Afrique du Sud sera opposée à la Corée du Sud dans un duel crucial pour l'avenir des deux sélections.

Cette journée s'annonce particulièrement spectaculaire, avec plusieurs qualifications en jeu et des favoris déterminés à poursuivre leur route vers le sacre mondial.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.