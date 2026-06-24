Tunisie: 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale - Le CNRD félicite l'institution militaire

Le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) a félicité l'ensemble des membres de l'institution militaire à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale tunisienne, célébré le 24 juin de chaque année.

Dans un communiqué publié mercredi sur sa page facebook, le Conseil a, à cette occasion, exprimé sa profonde fierté pour les efforts remarquables déployés par l'armée nationale tunisienne depuis sa création, au service de la souveraineté du pays, de sa sécurité et de sa stabilité. Il a salué le parcours exemplaire de cette institution, qui est restée au fil des décennies, un symbole de discipline, de dévouement et d'engagement patriotique, ainsi qu'un pilier fondamental de l'État tunisien et un rempart pour la défense de son indépendance et de l'intégrité de son territoire.

Le Conseil a également mis en avant les efforts considérables consentis par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme et face aux différentes menaces et défis sécuritaires visant la Tunisie. Il a souligné leur haut niveau de préparation et leur efficacité dans la protection des frontières et la préservation de la sécurité nationale, contribuant ainsi au renforcement de la résilience de l'État et à la consolidation de la stabilité.

Le conseil a, par ailleurs, salué le rôle national et humanitaire assuré par l'institution militaire dans l'appui aux efforts de l'État dans les domaines du développement, du social et de l'action humanitaire. Le Conseil a notamment mis en évidence, ses interventions régulières au profit des citoyens, sa contribution à la gestion des catastrophes naturelles et des situations exceptionnelles, ainsi que son soutien aux projets et infrastructures dans les régions intérieures et les zones frontalières, illustrant son attachement aux préoccupations du pays et de ses citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son communiqué, le Conseil national des régions et des districts réaffirme son soutien à l'institution militaire et à toutes les initiatives visant à renforcer ses capacités humaines, techniques et logistiques, afin qu'elle puisse poursuivre sa noble mission nationale dans les meilleures conditions et répondre efficacement aux défis et évolutions de l'environnement régional et international.

Il a rendu hommage à la mémoire des martyrs de l'institution militaire tombés au service de la patrie, tout en adressant un message de reconnaissance et de gratitude aux blessés des forces armées et à tous les membres de l'institution militaire.