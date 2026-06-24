Tunisie: Fiscalité - L'échéance cruciale du 25 juin pour les entreprises et les particuliers

Compte à rebours fiscal pour les acteurs économiques tunisiens, la Direction générale des impôts invite les contribuables à anticiper le dépôt de leur déclaration finale de l'impôt sur les sociétés (IS) et du premier acompte provisionnel. L'objectif est d'éviter l'engorgement des recettes des finances et la saturation de la plateforme numérique.

Dans un communiqué officiel, la Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, a lancé un appel pressant aux contribuables pour qu'ils se conforment aux calendriers réglementaires en vigueur. La DGI rappelle que demain, jeudi 25 juin 2026 marque la date limite absolue pour l'accomplissement de deux obligations majeures : le dépôt de la déclaration finale de l'impôt sur les sociétés (IS) ainsi que celui de la déclaration du premier acompte provisionnel. Cette dernière mesure vise l'ensemble des personnes physiques assujetties à l'impôt, à l'exception notable des artisans exerçant exclusivement dans le secteur de l'artisanat traditionnel.

Face au risque de saturation des guichets, la DGI a tenu à clarifier un point logistique essentiel. Cette échéance correspond au dernier jour des délais légaux impartis et ne doit en aucun cas être appréhendée comme l'unique moment pour régulariser sa situation. Les autorités fiscales exhortent fermement les professionnels et les particuliers à ne pas attendre les ultimes heures du calendrier pour soumettre leurs liasses et documents comptables.

Anticiper cette démarche administrative s'avère donc crucial pour garantir la fluidité des services publics. En invitant les contribuables à finaliser leurs dossiers avant l'expiration du délai légal, la Direction générale des impôts entend prévenir l'engorgement et les bousculades récurrentes au sein des recettes des finances à travers le pays.

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De plus, cette discipline citoyenne permettra de soulager l'infrastructure technologique et de limiter les pics de pression sur le système informatique national dédié aux télédéclarations. A rappeler que cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la stratégie globale du ministère visant à optimiser le recouvrement des recettes de l'État, à rationaliser les procédures administratives et à offrir un service de proximité plus efficace et serein aux usagers de l'administration fiscale.