Orange Tunisie annonce aujourd'hui la mise en service opérationnelle du câble sous-marin MEDUSA, une infrastructure numérique stratégique qui renforce durablement la connectivité internationale de la Tunisie et consolide son positionnement comme passerelle numérique entre les deux rives de la Méditerranée.

Après son atterrissement à Bizerte le 1er novembre 2025, le câble est désormais pleinement opérationnel et transporte ses premiers flux de trafic international. Réalisé par Medusa Submarine Cable System, ce nouveau système de câbles constitue une avancée majeure pour l'infrastructure numérique du pays.

Orange Tunisie est propriétaire de la section tunisienne du câble ainsi que de la station d'atterrissement de Bizerte, affirmant ainsi son engagement à investir dans des infrastructures souveraines de dernière génération au service du développement numérique national.

Une nouvelle autoroute numérique entre l'Europe et l'Afrique du Nord

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Avec plus de 8 000 kilomètres de fibre optique sous-marine reliant, à terme, treize pays d'Europe du Sud, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, MEDUSA constitue le plus vaste système de câbles sous-marins en Méditerranée. Il renforce les échanges numériques entre les rives nord et sud de la Méditerranée en créant de nouvelles routes de connectivité plus directes, plus résilientes et plus performantes.

Le tronçon tunisien repose sur quatre paires de fibres optiques, avec une capacité de 24 Tbps par paire, garantissant des capacités de transmission adaptées à la croissance des usages numériques. Cette nouvelle infrastructure permettra notamment : d'accroître significativement les capacités internationales de la Tunisie, de renforcer la résilience des communications grâce à la diversification des routes internationales, d'offrir une connectivité sécurisée vers les principaux hubs numériques européens, de soutenir le développement du cloud, des centres de données, de l'intelligence artificielle et des nouveaux services numériques.

Une meilleure expérience Internet pour la Tunisie

La mise en service du câble MEDUSA renforcera la qualité de l'Internet en Tunisie grâce à une capacité accrue et à une meilleure diversification des connexions internationales. Cette infrastructure accompagnera le développement des usages numériques tout en améliorant la fluidité, la disponibilité et la fiabilité des échanges de données.

Elle répond également aux besoins croissants des entreprises, des administrations, des opérateurs et des plateformes numériques en matière de connectivité internationale performante et sécurisée.

Un levier de compétitivité pour l'économie numérique tunisienne

En renforçant durablement les infrastructures internationales du pays, Orange Tunisie accompagne la transformation numérique de la Tunisie et contribue à renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

Le câble MEDUSA contribuera à l'essor de l'économie numérique en soutenant le développement d'infrastructures technologiques de nouvelle génération, de centres de données, de services innovants et de nouveaux usages numériques, tout en consolidant le rôle de la Tunisie comme hub régional de connectivité entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Une stratégie d'investissement de long terme

Après le câble DIDON, mis en service en 2014, le câble MEDUSA constitue une nouvelle étape majeure dans la stratégie d'investissement d'Orange Tunisie en faveur d'infrastructures internationales toujours plus performantes, sécurisées et résilientes.

À travers cet investissement, Orange Tunisie confirme sa volonté d'accompagner durablement la croissance des usages numériques et de doter la Tunisie d'infrastructures répondant aux standards internationaux les plus exigeants.

A cette occasion, Stéphane Varret, Directeur Général d'Orange Tunisie, déclare : « La mise en service du câble MEDUSA marque une étape structurante pour Orange Tunisie et pour l'ensemble de l'écosystème numérique tunisien. En tant que propriétaire de la section tunisienne du câble et de la station d'atterrissement de Bizerte, nous investissons durablement dans des infrastructures stratégiques qui permettront d'améliorer la qualité de l'Internet en Tunisie, de renforcer la résilience de nos réseaux internationaux et de rapprocher davantage les deux rives de la Méditerranée. Cet investissement confirme notre ambition de faire de la Tunisie un hub numérique incontournable entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. »